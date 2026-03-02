목욕탕서 여탕 훔쳐보고 물건 훔친 50대 징역 3년
출소 4개월 만에 범행
목욕탕에 수시로 침입해 여탕을 훔쳐보거나 물건을 훔친 50대에게 징역 3년형이 선고됐다.
전주지법 형사3단독(기희광 판사)은 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 및 건조물침입 혐의로 기소된 A씨(55)에게 징역 3년을 선고했다고 2일 밝혔다.
A씨는 지난해 10월 18일부터 11월 12일까지 전주시 완산구의 한 목욕탕 건물 뒤편 철제 출입문을 통해 수차례 건물주 동의 없이 목욕탕을 드나들며 여탕을 훔쳐보거나 전기자전거, 목도리 등을 훔친 것으로 드러났다.
A씨는 절도로 실형을 선고받고 출소한 지 4개월 만에 또 범행을 저지른 것으로 조사됐다.
재판부는 “피고인은 형사처벌 전력이 매우 많고 이 사건의 피해자들로부터 용서받지도 못했다”며 “다만 피고인이 범행을 인정하는 점 등을 고려해 형을 정했다”고 판시했다.
전주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
