울산시, 131억 투입 ‘산단 안전 대개조’… 화학사고 1위 오명 씻는다
3대 정책·25개 과제’ 본격 가동
울산시가 지역 내 일반산업단지의 안전관리 위해 대대적인 행정력을 집중한다.
지난해 전국 최고 수준의 사고 발생률로 체면을 구겼던 울산이 ‘사고 없는 산업 도시’로 거듭나기 위한 승부수를 던진 모양새다.
울산시는 안전하고 기업 하기 좋은 산업환경을 조성하고자 ‘2026년도 일반산업단지 안전관리계획’을 수립, 본격적인 추진에 나선다고 2일 밝혔다.
국립소방연구원의 ‘2025 국내 화학사고 통계분석’에 따르면, 울산은 업체 수 대비 화학 사고율 8.1%를 기록하며 전국 17개 시·도 중 1위라는 불명예를 안았다.
지난해에만 총 36건의 화학 사고가 발생했으며, 특히 상반기 사고 사망자가 전년 대비 62.5% 급증하는 등 안전 관리의 사각지대가 여실히 드러났다.
시는 이번 계획을 통해 이러한 지표를 전국 최저 수준으로 낮추겠다는 구상이다.
시는 이를 위해 올해 안전관리 예산을 지난해보다 86억 원 증액한 총 131억원으로 편성했다.
점검 대상은 매곡일반산업단지 등 이미 준공된 14개 일반산단이다.구체적인 실행안으로는 산단 시설물 안전점검 및 환경개선, 입주기업 안전관리 강화, 산단 안전 대응체계 구축 및 인센티브 지원 등 ‘3대 정책과제’를 설정하고, 이를 뒷받침할 25개 세부 추진과제를 확정해 실효성을 높였다.
안전 관리의 전문성을 높이기 위해 울산시와 북구, 울주군을 비롯해 한국산업안전보건공단, 한국가스안전공사, 울산도시공사 등 총 14개 유관기관이 참여한다.
각 기관은 시설물 관리부터 재해 예방 사업까지 소관 분야를 전담하며, ‘산업단지 안전실무협의회’를 정례화해 상시적인 협업 체계를 가동한다.
상·하반기에는 산단 내 공공시설물 전수 점검을 실시해 도로·옹벽·절토사면 등 취약 시설을 집중 관리하고, 불법 쓰레기 투기나 무단 적치 등 위법 행위 근절에도 앞장선다.
울산시 관계자는 “산업단지의 진정한 경쟁력은 근로자가 안심하고 일할 수 있는 ‘안전’에서 시작된다”며 “전국 최고 수준의 안전한 산단을 조성해 ‘기업 하기 좋은 도시 울산’의 위상을 반드시 지켜내겠다”고 말했다.
