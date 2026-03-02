울산시, 131억 투입 ‘산단 안전 대개조’… 화학사고 1위 오명 씻는다

3대 정책·25개 과제’ 본격 가동

지난해 전국 최고 수준의 사고 발생률로 체면을 구겼던 울산이 ‘사고 없는 산업 도시’로 거듭나기 위한 승부수를 던진 모양새다.

울산시는 안전하고 기업 하기 좋은 산업환경을 조성하고자 ‘2026년도 일반산업단지 안전관리계획’을 수립, 본격적인 추진에 나선다고 2일 밝혔다.