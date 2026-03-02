광주시의회 “전남·광주 행정통합으로 국가 균형발전 실현”
성명 통해 특별법 통과 환영
광주광역시의회는 ‘전남광주특별시 설치를 위한 특별법’이 국회 본회를 통과한 데 대해 “수도권 일극 체제를 넘어 국가 균형발전을 실현하겠다”고 밝혔다.
광주시의회는 2일 성명을 통해 “3월 1일 전남·광주 통합 특별법이 국회 본회의를 통과했다”며 “광주시의회는 ‘지방주권 독립’ 시대의 찬란한 내일이 시작됐음을 선언하며, 이번 특별법 통과를 320만 시도민과 함께 진심으로 환영한다”고 밝혔다.
이어 “광주·전남 행정 통합은 단순한 행정구역의 변화가 아니라, 수도권 일극 체제를 넘어 국가 균형발전을 실현하고, 광주와 전남이 함께 새로운 성장의 길로 나아가기 위한 중대한 전환점이자 역사적인 출발점”이라고 말했다.
또한 “특별법 통과로 우리는 중앙정부로부터 파격적인 권한 이양과 재정 특례를 확보할 수 있는 길을 열었다. 행정력의 중복과 예산 낭비를 막고, 이를 미래 첨단 산업 육성과 광역교통망 확충에 집중 투자가 가능해졌다”면서 “통합으로 광주의 AI·첨단산업과 전남의 에너지‧해양관광산업이 융합되면 광주‧전남 메가시티의 경쟁력은 극에 달할 것”이라고 강조했다.
아울러 “특별법의 통과가 통합의 완성을 의미하지는 않는다. 끝이 아니라 시작”이라며 “앞으로 광주시의회는 특별법의 취지가 훼손되거나 형식적 통합에 그치는 일이 없도록, 법적·제도적 정비에 매진할 것”이라고 말했다.
