전남·광주 40년 만에 재결합한다…기대·우려 교차

7월 1일 전남광주특별시 출범

청년 찾아오는 ‘메가시티’ 기대

주청사·빨대효과 등 우려도 커

국회 신정훈 행정안전위원회 위원장이 지난 1일 국회에서 전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법안과 지방자치법 일부개정법률안(대안)을 설명하고 있다. 연합뉴스

전남과 광주가 40년 만의 재결합을 통해 인구 320만명 규모 통합 메가시티로 거듭난다.



2일 국민일보 취재를 종합하면 전날 ‘전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법’이 국회를 통과하면서 오는 7월 1일 전남광주특별시가 출범한다. 통합 특별시 출범에 앞서 6·3 지방선거에선 통합 특별시장과 통합 교육감을 선출한다.



전남광주특별시에는 서울특별시에 준하는 지위가 부여되며, 정부는 이곳에 연간 5조원씩 4년간 최대 20조원을 지원한다. 정부는 또 2027년 예정된 2차 공공기관 이전에도 통합 특별시를 우선 고려키로 했다.



청사는 동부·무안·광주청사 3곳을 고루 활용하고, 특별시장의 직급은 장관급으로 상향된다. 차관급인 부단체장은 4명으로 늘어난다. 다만, 주청사는 통합 특별시장이 정하기로 해 갈등의 불씨를 남겼다.



통합으로 인한 불이익 발생을 원천 배제하기 위해 특별법에 통합 이전에 누리던 행·재정상 이익을 그대로 유지하도록 하고 국가의 예산 지원도 통합 이전 수준 이상이 되도록 명시됐다.



중앙부처에 집중됐던 인허가권도 대폭 특별시장에게 이양된다.



특별시장은 20㎿ 이하 태양광·풍력 발전을 허가할 수 있고 분산에너지 활성화를 위해 사업자에게 송전·배선 설치를 요청할 수 있다. 연구개발과 기반 시설을 갖춘 인공지능(AI) 클러스터를 지정할 수 있고 반도체 특화단지 지정도 정부에 요청할 수 있게 된다.



1986년 광주시의 직할시 승격으로 분리됐던 전남·광주가 40년 만에 통합되면서 지역사회의 기대감도 남다르다.



가장 큰 기대는 경제적 시너지다. 인구 320만명, 역내총생산(GRDP) 150조원 규모 거대 경제권이 형성될 뿐만 아니라 광주의 첨단 산업(AI·모빌리티)과 전남의 풍부한 에너지·관광 자원을 결합해 수도권 일극체제에 대응할 자생력을 갖출 수 있다는 분석이다. 또한 광역교통망 확충과 행정 효율화 등 생활권 단일화에 따른 주민 편의 증대도 주요 이점으로 꼽힌다.



반면 우려의 목소리도 만만치 않다. 수도권으로 향하는 청년들의 발길을 붙잡을 만한 양질의 일자리 창출은 통합 지방정부의 가장 큰 과제로 꼽힌다. 특히 대도시권인 광주로 인구와 투자가 쏠리는 ‘빨대 효과’에 대한 전남지역의 우려도 크다.



이에 대해 마강래 중앙대 교수는 최근 행정통합 포럼에서 “핵심은 전남과 광주가 함께 인적 네트워킹 시너지를 내고 산업구조 재편을 통해 청년들이 선호하는 일자리를 만들어내는 것”이라며 “또 전남·광주가 합쳐 지역에서 인재를 키워낼 수 있는 혁신성장 역량을 끌어올려야 한다”고 밝혔다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



