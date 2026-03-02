李 “성남시장 때부터 관심…싱가포르 부동산 정책 배워갈 것”

좁은 국토·높은 인구밀집도 공통점

이재명 대통령이 2일 싱가포르 외교부 청사에서 국빈방문 공식 환영식 후 타르만 샨무가라트남 대통령과 면담에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 “오래전 성남시장으로 일할 때부터 각별한 관심이 있었다”며 싱가포르의 부동산 정책을 배워 가겠다고 밝혔다. 이 대통령이 전력을 기울이고 있는 부동산 투기와의 전쟁이 순방지에서까지 이어지는 모양새다.



이 대통령은 2일 싱가포르 정부청사에서 타르만 샨무가라트남 대통령을 만나 “싱가포르와 대한민국의 유사점 중에 하나는 좁은 국토에 많은 사람들이 살고 있다는 점”이라고 말했다.



이어 “그런데 정말로 놀라운 점은 이 좁은 국토에서 엄청난 경제적 성장을 이뤄냈으면서도 주택문제나 부동산 문제로 전혀 사회문제가 되지 않고 있다는 점”이라고 짚었다.



그러면서 “제가 오래전 성남시장으로 일을 할 때부터 싱가포르의 부동산 정책에 대해서 각별한 관심이 있었는데, 이번 방문을 계기로 싱가포르의 부동산 정책에 대해서도 많이 배워 가야 될 것 같다”고 강조했다.



이 대통령은 전날 동포간담회에서도 “(부동산) 투기한 사람들이 아니라 제도를 만든 정치인, 정부의 잘못이다. 그런 잘못을 다시는 하지 말아야 한다”며 “국민이 제게 국정을 맡기신 이유는 그런 비정상적인 것 고치라는 것”이라고 말했다.



또 엑스(X)에 “집을 팔고 사는 것은 개인의 자유지만, 그것이 이익이나 손실이 되게 할지는 정부가 정한다”며 부동산 세금, 금융, 규제를 투기에 불리하게 손질하겠다는 의지를 재차 밝혔다. 국내에서 이어가던 부동산 투기와의 전쟁을 순방지에서까지 이어가며 의지를 확고히 하기 위한 취지로 해석된다.



이 대통령은 타르만 대통령에 “또 하나 놀라운 점, 우리가 배워야 될 점은 공직사회의 청렴성, 역량이 참으로 뛰어나다는 것”이라며 “포상과 벌이 명확하고, 또 역량에 따른 보수가 민간기업에 거의 준하는 정도여서 부정부패에 연루될 여지를 미리 없앤 것도 참으로 배울만한 점”이라고 말했다.



이어 “최근에 우리 대한민국의 산업경제 정책의 핵심이 인공지능을 포함한 미래 첨단기술 분야에 투자하는 것인데, 싱가포르는 이미 인공지능 분야에서 상당 정도 앞서나가고 있는 것 같다”며 “앞으로 인공지능 분야라든지 전력 분야에서 협력할 여지가 상당히 많을 것 같다”고 기대했다.



이 대통령은 “(타르만) 대통령께서 아주 뛰어난 경제전문가라고 알고 있는데, 오늘 대통령님께 그 분야에 대해서도 많은 조언 듣고 싶다”고도 말했다.



싱가포르=이동환 기자 huan@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이재명 대통령이 “오래전 성남시장으로 일할 때부터 각별한 관심이 있었다”며 싱가포르의 부동산 정책을 배워 가겠다고 밝혔다. 이 대통령이 전력을 기울이고 있는 부동산 투기와의 전쟁이 순방지에서까지 이어지는 모양새다.이 대통령은 2일 싱가포르 정부청사에서 타르만 샨무가라트남 대통령을 만나 “싱가포르와 대한민국의 유사점 중에 하나는 좁은 국토에 많은 사람들이 살고 있다는 점”이라고 말했다.이어 “그런데 정말로 놀라운 점은 이 좁은 국토에서 엄청난 경제적 성장을 이뤄냈으면서도 주택문제나 부동산 문제로 전혀 사회문제가 되지 않고 있다는 점”이라고 짚었다.그러면서 “제가 오래전 성남시장으로 일을 할 때부터 싱가포르의 부동산 정책에 대해서 각별한 관심이 있었는데, 이번 방문을 계기로 싱가포르의 부동산 정책에 대해서도 많이 배워 가야 될 것 같다”고 강조했다.이 대통령은 전날 동포간담회에서도 “(부동산) 투기한 사람들이 아니라 제도를 만든 정치인, 정부의 잘못이다. 그런 잘못을 다시는 하지 말아야 한다”며 “국민이 제게 국정을 맡기신 이유는 그런 비정상적인 것 고치라는 것”이라고 말했다.또 엑스(X)에 “집을 팔고 사는 것은 개인의 자유지만, 그것이 이익이나 손실이 되게 할지는 정부가 정한다”며 부동산 세금, 금융, 규제를 투기에 불리하게 손질하겠다는 의지를 재차 밝혔다. 국내에서 이어가던 부동산 투기와의 전쟁을 순방지에서까지 이어가며 의지를 확고히 하기 위한 취지로 해석된다.이 대통령은 타르만 대통령에 “또 하나 놀라운 점, 우리가 배워야 될 점은 공직사회의 청렴성, 역량이 참으로 뛰어나다는 것”이라며 “포상과 벌이 명확하고, 또 역량에 따른 보수가 민간기업에 거의 준하는 정도여서 부정부패에 연루될 여지를 미리 없앤 것도 참으로 배울만한 점”이라고 말했다.이어 “최근에 우리 대한민국의 산업경제 정책의 핵심이 인공지능을 포함한 미래 첨단기술 분야에 투자하는 것인데, 싱가포르는 이미 인공지능 분야에서 상당 정도 앞서나가고 있는 것 같다”며 “앞으로 인공지능 분야라든지 전력 분야에서 협력할 여지가 상당히 많을 것 같다”고 기대했다.이 대통령은 “(타르만) 대통령께서 아주 뛰어난 경제전문가라고 알고 있는데, 오늘 대통령님께 그 분야에 대해서도 많은 조언 듣고 싶다”고도 말했다.싱가포르=이동환 기자 huan@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지