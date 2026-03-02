충남소방본부, ‘분당 420ℓ 살수’ 방제기로 산불 차단
충남도 소방본부가 한 번에 3000ℓ의 물을 적재할 수 있는 광역 방제기를 사용해 산불 예방에 나서기로 했다.
도 소방본부와 서산시는 장기화되는 건조특보와 강풍으로 산불 위험이 커짐에 따라 광역 방제기를 활용한 예비주수 활동을 본격 추진한다고 2일 밝혔다.
예비주수는 산림 경계와 주거지, 주요 시설 주변에 습도를 높이고 착화 가능성을 낮춰 불길이 닿기 전에 차단하는 산불 예방 전략이다. 국립소방연구원의 비상 소화장치 실험 결과에 따르면 3분만 물을 뿌려도 불티가 날아가 다른 곳에 옮겨 붙어 화재로 이어지는 일을 차단할 수 있었다.
최근 건조한 날씨 속에 강풍까지 불면서 쓰레기 소각 과정에서 발생한 불티가 임야로 옮겨붙는 등 전국서 산불이 이어지고 있다.
지난달 21일 서산에서도 대형 산불이 발생해 소방당국이 한때 대응 2단계를 발령하기도 했다. 이날 오후 1시35분쯤 대산읍 한 주택에서 발생한 불은 인접한 임야로 옮겨 붙어 4시간55분 만인 오후 6시30분쯤 진화됐다. 불길이 인근 국내 최대 규모 국가 석유비축기지인 대죽자원비축산업단지로 접근해 긴장감이 고조되기도 했다.
도 소방본부는 앞으로 광역 방제기를 사용해 산불 취약지를 중심으로 살수 활동할 예정이다. 한 번에 3000ℓ의 물을 적재할 수 있는 광역 방제기는 분당 420ℓ를 미세 분무 형태로 방사할 수 있는 대형 살포 설비로, 최대 150m까지 살수할 수 있다.
기상 상황과 산불 위험도를 고려해 예비주수 활동을 탄력적으로 운영하고, 다른 시·군으로 확대 적용하는 방안도 검토할 예정이다. 성호선 도 소방본부장은 “산불은 발생 이후 진화하는 것보다 발생 이전에 차단하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “지자체와 긴밀히 협력해 선제 대응 체계를 강화하고 도민의 생명과 재산을 지키는 데 최선을 다할 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
