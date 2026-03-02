난초에 ‘이재명·김혜경’ 명명…싱가포르 대통령과는 ‘면담’만

난초 명명식, 싱가포르 독특 외교 관례

싱가포르는 의원내각제, 정부 수반은 총리

싱가포르를 국빈방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일 싱가포르 외교부 청사에서 공식 환영식 후 타르만 샨무가라트남 싱가포르 대통령, 제인 이토기 샨무가라트남 여사와 난초명명식을 하고 있다. 연합뉴스

다만 6년 임기의 대통령도 엄격히 뽑는다. 대통령은 정부나 기업의 최고위직에 3년 이상 근무한 경력을 갖추고 있어야 하며, 도덕성 검증 절차도 통과해야 한다. 대통령은 고위직 임명 및 국가 재산 사용 등에 대한 비토권도 지닌다.