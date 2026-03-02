난초에 ‘이재명·김혜경’ 명명…싱가포르 대통령과는 ‘면담’만
난초 명명식, 싱가포르 독특 외교 관례
싱가포르는 의원내각제, 정부 수반은 총리
‘이재명 김혜경 난(Vanda Lee Jae Myung Kim Hea Kyung)’
이재명 대통령 내외는 2일(현지시간) 싱가포르 정부청사에서 열린 국빈방문 난초 명명식에서 타르만 샨무가라트남 싱가포르 대통령 내외가 제공한 난초에 이같은 이름 푯말을 꽂았다.
해당 난초는 열대 난초의 한 종류인 반다(Vanda)의 교배종이다. 싱가포르 정부는 외국 정상 등 귀빈이 찾아오면 국화(國花)인 난초의 종(種)을 새로 배양해 방문 인사 이름을 붙여주는 독특한 외교 관례를 갖고 있다. 이 대통령 내외를 맞이하면서도 싱가포르 측에서는 한국 상징물처럼 보이는 문양을 가진 난초를 준비했다.
싱가포르 국립식물원 관계자는 이 대통령 내외를 향해 “대통령 내외분을 위해 특별히 교배한 교배종이다. 향이 굉장히 좋다”며 “한국 태극기의 건곤을 상징하는 아름다운 패턴이 있고 앞 부분은 흰색으로 돼있어 한국의 태극기를 상징한다고 생각한다”고 설명했다.
그러면서 “교배종은 교배종을 토대로 다른 교배종을 만들 수 있다”며 “한국과 싱가포르 관계가 보다 많은 발전을 하는 것을 상징한 것”이라고 덧붙였다.
이 대통령은 “정말 아름답고 향기 많은 난초에 제 이름을 붙이게 돼 정말 영광”이라고 화답했다.
이 대통령은 타르만 대통령과는 이날 ‘정상회담’이 아닌 ‘면담’만 진행했다. 이는 싱가포르가 의원내각제 국가이기 때문이다. 싱가포르는 총선을 치러 선출된 단원제 국회가 총리를 선출해 내각을 구성한다. 대통령은 국민을 통합하는 상징적 존재일 뿐 정부 수반은 총리다.
다만 6년 임기의 대통령도 엄격히 뽑는다. 대통령은 정부나 기업의 최고위직에 3년 이상 근무한 경력을 갖추고 있어야 하며, 도덕성 검증 절차도 통과해야 한다. 대통령은 고위직 임명 및 국가 재산 사용 등에 대한 비토권도 지닌다.
싱가포르=이동환 기자 huan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사