충북도청 직장어린이집 본격 운영…돌봄 환경 조성
57명 원아 첫 입소
서원대 위탁 운영
충북도가 3일부터 직장어린이집을 본격적으로 운영한다.
직장어린이집은 충북도청 개청 이래 처음으로 설치된 직원들을 위한 보육시설이다. 안정적인 돌봄 환경을 제공해 직원들이 안심하고 업무에 전념할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.
직장어린이집은 청주시 상당구 문화동 4번지 도청 별관 2층에 조성됐다, 실내 공간 440㎡, 실외 놀이터 155㎡ 규모다. 서원대가 이 어린이집 위탁 운영기관으로 선정됐다.
이 시설에는 원장과 보육교사, 영양사, 조리사 등 총 31명의 전문 교직원이 배치되며, 0세부터 4세까지 57명의 원아가 첫 입소해 생활하게 된다.
김영환 지사는 2일 “저출생 문제를 해결하기 위해서는 조직부터 아이 키우기 좋은 환경을 만드는 것이 중요하다”며 “직장어린이집 개원을 계기로 직원들이 안심하고 일할 수 있는 근무환경을 조성하고 이러한 노력이 지역사회 전반으로 확산될 수 있도록 지속적으로 지원해 나가겠다”고 말했다.
도는 앞으로도 직장어린이집 운영을 통해 일과 가정이 조화를 이루는 가족 친화적 조직 문화를 정착시키고 도민이 체감할 수 있는 실효성 있는 저출생 대응 정책을 적극 추진할 계획이다.
우선 임신을 준비하는 단계부터 출산에 이르기까지 비용 부담을 대폭 낮춘다. 소득 기준 없이 모든 난임 부부를 대상으로 시술비를 지원한다. 기존 출산 산모에 한정했던 산후 조리비 지원 대상을 임신 16주 이상 유산·사산을 경험한 산모까지 포함한다. 결혼·출산 가정은 기존 3년(총 150만원)에서 5년(총 250만원)으로 대출이자를 지원한다. 출산 이후 양육 과정에서 발생하는 비용 부담도 덜 수 있도록 아동수당 지급 대상을 기존 8세 미만에서 9세 미만 아동까지 확대하고 지급액도 월 10만원에서 최대 12만원까지 인상한다.
이와 함께 다태아 출산가정 조제분유 지원 사업은 소득 기준을 전면 폐지하고 만 12개월 이하 모든 다태아 영아에게 월 최대 10만원의 분유 구입비를 지원한다. 도내 모든 시·군에서 18세 이하 자녀 4명을 둔 가정에는 1년에 100만원, 5자녀 가구에는 자녀 1인당 연 100만원이 지원된다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
