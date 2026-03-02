“연결 촘촘하게” 경기도, 올해 도로예산 2842억 투입
사업 적기 마무리해 체감형 교통 개선 가속
경기도는 올해 도로예산 2842억원을 투입해 준공 예정 사업을 적기에 마무리하고 5개 구간 22.59㎞ 신규 도로를 착공하는 등 도민이 체감할 수 있는 교통 개선에 속도를 낸다고 2일 밝혔다.
도는 지방도 및 국지도 사업에 대한 선택과 집중을 통해 준공 사업은 투자 효과를 신속히 실현하고, 신규 및 계속 사업은 공정 관리를 강화해 예산 낭비를 최소화한다는 방침이다.
올해 준공 예정 사업은 올해 1월 마무리된 남양주 와부~화도(4.3㎞)를 포함해 ▲국지도 98호선 광주 도척~실촌(3.42㎞) ▲실촌~만선(3.86㎞) ▲지방도 321호선 안성 공도~양성1(3.3㎞) ▲지방도 371호선 연천 두일~석장(1.79㎞) 등이다.
광주 도척~실촌 및 실촌~만선 구간은 곤지암·도척 일대와 국도 3호선을 연결하는 도로로, 상습 정체 해소와 통행시간 단축 효과가 기대된다. 특히 용인~광주~여주로 이어지는 수도권 동남부 산업벨트의 연결성을 높여 지역경제 활성화에 기여할 것으로 전망된다.
안성 공도~양성 구간은 기존 지방도 318호선의 협소하고 굴곡진 구간을 확장하는 사업이다. 고삼호수 접근성이 개선돼 관광객 유입 확대와 지역 상권 활성화에 도움이 될 것으로 보인다. 연천 두일~석장 구간은 선형 개량과 보도 설치를 통해 안전성을 높이고, 2025년 준공한 적성~두일 구간과 연계해 지역 물류·교통망 효율을 끌어올릴 계획이다.
신규 사업도 본격화된다. 올해는 ▲양평 양근대교 ▲이천~여주 백사~흥천 ▲여주 처리~우만 ▲안성 일죽~이천 대포(2) ▲파주 월롱~광탄 등 5개 구간(22.59㎞)이 착공된다. 이는 지역 간 이동시간을 단축하고 생활권을 확대하는 기반이 될 것으로 기대된다. 이와 함께 파주 방축~비암, 안성 공도~양성2 등 2개 구간(5.27㎞)은 신규 설계에 착수해 중장기 도로망 확충의 토대를 마련한다.
공사·보상·설계 단계에 있는 계속사업 역시 사업 특성에 맞춘 단계별 공정 관리와 예산 집행을 병행해 안정적으로 추진한다. 사업 지연으로 인한 사회적 비용을 최소화하고 재정 효율성을 높이겠다는 구상이다.
아울러 도는 지난 1월 22일 한국전력공사와 체결한 도로–전력망 공동건설 협약을 계기로 협력 사업을 확대한다. SK일반산업단지 전력 문제를 해결한 모델을 발전시켜 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지 기반시설 구축에도 적용하는 등 산업단지 조성을 적극 지원할 계획이다.
김대순 도 행정2부지사는 “준공사업은 조기에 성과를 내고, 신규사업과 공동건설 사업은 속도감 있게 추진해 도민이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 하겠다”며 “촘촘한 도로망 확충으로 지역 균형발전과 산업 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 밝혔다.
