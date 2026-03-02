시사 전체기사

헤즈볼라도 이스라엘 타격…‘하메네이 사망’ 보복 가세

입력:2026-03-02 11:16
수정:2026-03-02 11:37
이스라엘군이 친이란 무장정파 헤즈볼라의 거점으로 지목해 지난달 2일(현지시간) 공습한 레바논 남부 아인카나의 주거지역에 연기가 피어오르고 있다. 이스라엘은 미국 등의 중재로 2024년 11월 헤즈볼라와 휴전했지만 이후에도 합의 위반을 주장하며 레바논 남부에서 산발적인 군사행동을 이어가고 있다. AFP 뉴스 ※ 기사와 직접 관련 없는 사진

레바논의 친(親)이란 무장정파 헤즈볼라가 2일(현지시간) 이스라엘 타격을 시작하며 미국과 이스라엘의 대(對)이란 공격에 대한 보복에 가세했다.

AFP, 로이터 통신 등에 따르면 이날 헤즈볼라는 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자 사망에 대한 보복으로 밤새 이스라엘을 향해 로켓과 드론을 발사했다고 밝혔다.

헤즈볼라는 성명을 통해 “하메네이의 순혈에 대한 보복으로, 그리고 레바논과 그 국민을 방어하며 반복되는 이스라엘의 공격에 대응하기 위해 미사일과 드론을 퍼부었다”고 발표했다.

이에 이스라엘군도 즉각 반격에 나서며 레바논 전역에 걸쳐 헤즈볼라를 대상으로 공습을 실시했다.

이스라엘군은 성명을 통해 “이스라엘을 겨냥한 헤즈볼라의 포격에 대응해 레바논 전역에 있는 헤즈볼라 테러리스트 단체의 목표물을 타격하기 시작했다”고 밝혔다.

헤즈볼라가 이스라엘을 타격한 것은 2024년 11월 미국의 중재로 체결된 이스라엘-레바논 휴전 합의 이후 15개월 만이다.

헤즈볼라는 지난해 6월 이스라엘-이란의 ‘12일 전쟁’에는 참전하지 않았다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

