경기도, 427억 투입해 녹색공간 도시숲 264곳 확충

집 앞 공원부터 학교숲까지 녹색공간 확충

기후대응 숲·학교숲 등 37.5㏊ 규모 조성

도는 도시녹지의 체계적인 사후관리를 위해 수원시 등 18개 시·군에 도시녹지관리원 25명을 배치·운영하고 있다. 또한 31개 시·군의 기후 특성과 자연환경, 주민 수요를 종합적으로 반영해 지역별 특성을 살린 도시숲 모델을 적용할 방침이다.