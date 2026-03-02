경기도, 427억 투입해 녹색공간 도시숲 264곳 확충
집 앞 공원부터 학교숲까지 녹색공간 확충
기후대응 숲·학교숲 등 37.5㏊ 규모 조성
경기도가 올해 427억원을 투입해 도심 곳곳에 37.5㏊ 규모의 도시숲을 조성하며 기후 대응과 생활권 녹지 확충에 나선다.
경기도는 도비 113억원을 포함한 총 427억원을 들여 생활권 주변 공유지 등 264개 사업지에 도시숲 37.5㏊를 조성한다고 2일 밝혔다. 이번 사업은 기후대응 도시숲, 가로숲길, 쌈지공원, 학교숲, 도시숲 리모델링, 도시숲길 정비 등 15개 분야에 걸쳐 추진된다.
우선 도심 폭염과 열섬현상 완화, 탄소흡수 기능 강화를 위한 기후대응 도시숲이 5곳에 조성된다. 연천군에서는 경원선 폐철도 구간을 활용해 10만5000㎡ 규모의 도시숲을 조성 중이며, 올해 완공할 예정이다.
도심 보행환경 개선과 기온 저감을 동시에 노린 가로숲길 사업은 21곳에서 진행된다. 가평군 국도 75호선 2㎞ 구간이 대표 구간이다.
생활권 내 자투리 공간을 활용하는 쌈지공원은 37곳에 들어선다. 포천시 소흘읍 송우리 일원에는 1500㎡ 규모로 조성되며, 여주시 세종대왕면 일원에는 주변 생태환경과 지형을 고려한 맞춤형 공원이 들어설 계획이다.
학교 내 녹지 확충을 위한 학교숲 조성 사업도 병행된다. 수원시 천천고등학교, 용인시 초당중학교, 고양시 상탄초등학교 등 14개 학교가 대상이다.
이와 함께 화성시 병점근린공원, 이천시 진암근린공원, 의왕시 포일숲속공원 등 기존 공원은 리모델링과 추가 식재를 통해 기능을 보완하고, 노후화된 도시숲길도 단계적으로 정비한다.
도는 도시녹지의 체계적인 사후관리를 위해 수원시 등 18개 시·군에 도시녹지관리원 25명을 배치·운영하고 있다. 또한 31개 시·군의 기후 특성과 자연환경, 주민 수요를 종합적으로 반영해 지역별 특성을 살린 도시숲 모델을 적용할 방침이다.
이태선 도 정원산업과장은 “도시숲은 기후위기에 대응하는 환경 시설이자 도민의 일상과 가장 가까운 생활 기반시설”이라며 “도시숲이 걷고 쉬고 머무는 공간으로 기능할 수 있도록 조성 단계부터 관리까지 세심하게 추진하겠다”고 말했다.
수원=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
