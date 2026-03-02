인천시, 미취업 청년에 최대 300만원 ‘드림체크카드’ 지원

인천시가 미취업 청년 600명에게 최대 300만원의 구직활동비를 지원한다.

인천시는 경제적으로 어려움을 겪고 있는 미취업 청년에게 구직활동비를 지원해 생활 안정을 돕고 취업을 촉진하기 위한 '드림체크카드' 지원 사업을 추진한다고 2일 밝혔다.이번 사업은 인천시에 거주하는 18~39세 미취업 청년 가운데 최종학교 졸업자이면서 가구 기준 중위소득 50% 초과 150% 이하에 해당하는 경우 신청할 수 있다. 다만 타 기관의 유사 지원사업에 참여 중이거나 주 30시간 이상 근로 중인 경우는 제외된다.최종 선정된 청년에게는 월 50만원씩 최대 6개월간 총 300만원의 구직활동비가 지급된다. 지원금은 드림체크카드와 인천e음 소비쿠폰 형태로 제공되며, 사업 참여 중 취업이나 창업에 성공할 경우 50만원의 취업축하금도 별도로 지원된다.지원금은 교육비, 도서구입비, 독서실 등록비 등 취업 준비에 필요한 비용은 물론 교통비, 통신비, 의약품비 등 생활 안정에 필요한 항목에도 사용할 수 있다. 특히 올해부터는 체력단련비가 개인역량강화 활동비에 포함되면서 활용 범위가 확대됐다.신청은 3월 3일부터 3월 18일까지 인천청년포털(인천유스톡톡)을 통해 온라인으로 접수한다. 시는 가구소득, 거주 기간, 미취업 기간 등을 종합적으로 심사해 대상자를 선정하고, 취약계층과 국가유공자·보훈대상자 청년에게는 가산점을 부여할 방침이다. 최종 선정자는 4월 13일 발표된다.드림체크카드 사업은 2019년부터 추진돼 왔으며, 2025년까지 총 4483명의 청년이 지원을 받았다. 지난해 참여자 만족도는 98.7%로 나타났다.김세헌 시 청년정책담당관은 "경기 침체로 청년층의 구직 부담이 커지고 있다"며 "드림체크카드 사업이 인천 청년들의 경제적 부담을 덜고 실질적인 취업 준비에 도움이 되기를 기대한다"고 밝혔다.인천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr