합격 통보 4분 뒤 ‘채용 취소’ 문자…법원 “부당 해고”
회사가 문자로 합격을 통보한 지 4분 만에 이를 번복해 채용을 취소한 것은 ‘부당해고’에 해당한다는 법원 판단이 나왔다. 합격 통보가 이뤄진 순간 근로계약은 성립하는 만큼 회사가 이를 일방적으로 취소한 것은 정당한 해고로 볼 수 없다는 취지다.
2일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정13부(재판장 진현섭)는 최근 핀테크 기업 A사가 부당채용취소 구제 재심판정을 취소해달라며 낸 소송에서 원고 패소로 판결했다.
박모씨는 2024년 온라인 구직사이트에서 글로벌 전략·사업개발 담당자를 모집한다는 A사의 공고를 보고 지원했다. 두 차례 면접을 거친 뒤 같은 해 6월 4일 오전 11시56분 A사 대표로부터 출근 일시와 연봉이 기재된 합격 문자를 받았다. 그러나 A사는 4분 뒤 “채용을 취소하겠다”는 문자메시지를 보내 채용을 번복했다.
박씨는 서울지방노동위원회에 구제신청을 냈고, 서울지노위와 중앙노동위원회는 모두 부당해고에 해당한다고 판단했다. 이에 A사가 행정소송을 제기했다.
법원은 노동위원회의 판단에 문제가 없다고 봤다.
재판부는 문자로 합격을 통보한 시점에 근로계약이 성립했다고 판단했다. 회사의 구인공고는 단순한 ‘채용 안내’가 아닌, 지원자들의 계약 제안을 유도하는 행위로 봤다. 지원자의 입사 지원은 근로계약 체결을 위한 제안이며, 회사가 채용 절차를 거쳐 합격을 통보하는 순간 근로계약이 성립한다는 것이다.
A사는 상시근로자 5명 미만 사업장이라 근로기준법 적용 대상이 아니라고 주장했지만 이 역시 받아들여지지 않았다.
직원이 2명뿐이라는 A사 주장과 달리, 재판부는 A사의 자회사가 같은 사무실을 사용하고, 인력을 중복으로 고용한 점 등을 근거로 전체 상시 근로자 수가 최소 16명 이상이어서 근로기준법이 적용된다고 봤다.
재판부는 “A사가 채용 절차를 걸쳐 박씨에게 합격 또는 채용 내정을 통지함으로써 이미 양측에 근로계약 관계가 성립했다”며 “(근로계약 관계 성립 시) 채용을 취소하려면 근로기준법이 정한 해고 요건을 갖춰야 한다”고 밝혔다.
이어 “A사가 근로기준법 제27조에 따라 해고 사유와 시기를 서면으로 통지하지 않아 부당해고에 해당한다”고 설명했다.
