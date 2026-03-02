경북도, 이달부터 5월까지 농업·임업 직불금 신청 접수

올해는 모바일 간편 신청 처음 도입돼 등록 정보 변경이 없는 대상 신청 가능



경북도청 전경. 경북도 제공



경북도가 올해 농업 및 임업 공익직불금 신청을 5월 31일까지 접수한다고 2일 밝혔다.



비대면 간편 신청은 지난해 공익직불금 등록정보와 올해 농업경영체 등록정보에 변동이 없는 농업인을 대상으로 진행된다.



이들에게는 스마트폰으로 안내가 제공되며 ARS로도 간편하게 신청할 수 있다. 간편신청이 불가한 농업인은 인터넷으로 비대면 신청이 가능하다.



대면 신청은 농지 소재지 읍·면·동 행정복지센터에서 접수하면 된다. 비대면 신청 대상자라도 희망할 경우 대면 신청이 가능하다. 신규 농업인, 관외 경작자, 노인장기요양등급 판정자 등 서류 제출이 필요한 농업인은 반드시 대면 신청을 해야 한다.



신청 대상은 농업경영체를 등록하고 2016년부터 2025년 사이에 쌀·밭·조건불리직불금 또는 기본직불금을 1회 이상 정당하게 지급받은 기존 수령자와 후계농·전업농·청년농·공동농업경영체 등으로 선정된 자, 직전 3년 중 1년 이상 지급 대상 농지에서 1000㎡ 이상 경작한 신규 대상자 등이다.



대상 농지는 과거 쌀·밭·조건불리직불금의 지급 대상 농지 요건을 충족해야 하며 부정수급 등으로 등록 제한 기간 중인 농지나 농업에 이용하지 못하는 농지(폐경지)는 지원 대상에서 제외된다.



지원 금액은 일정 요건을 충족하는 소규모 농가에 소농직불금 130만원을 정액 지급하며 그 외 대상자는 신청한 농지 면적에 따라 면적직불금을 지급한다. 면적직불금은 농지 면적을 3단계로 구분해 역진적 단가를 적용, 차등 지급한다.



소농직불금 지급 요건은 농가 내 모든 지급 대상 농지의 면적 합이 5000㎡ 이하이고 신청 연도 직전 3년 이상 영농에 종사하며 농촌에 거주해야 한다. 농업 외 종합소득금액이 개인 2000만원, 농가 4500만원 미만이어야 한다.



임업직불금 신청은 4일부터 시작해 다음달 30일까지 받는다. 2019년 4월 1일부터 2022년 9월 30일까지 임업경영체 등록을 완료한 산지에 대해 지급한다.



올해는 모바일 간편 신청이 처음 도입돼 등록정보 변경이 없는 대상는 신청이 가능하다. 온라인 신청은 ‘임업-in 통합포털’에서 신청할 수 있고 방문 신청은 다음달 1~30일 산지 소재지 읍면동 행정복지센터에서 신청할 수 있다.



지난해 경북 초대형 산불 피해 산지는 2028년 12월 31일까지 임업 종사일수(60일→30일 이상) 및 임산물 판매금(120만원→60만원 이상) 등 지급요건이 대폭 완화되고, 기존 변경되지 않던 직불금 등록정보(생산업↔육림업)를 변경할 수 있다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



