‘곰의 덫’에 걸린 라우리…16번, 17번홀 연속 더블보기로 우승 헌납

에차바리아 통산 3승 거둬

T9위 켑카 복귀 이후 톱10

김주형 2타 줄여 공동 29위

2일(한국시간) 끝난 미국프로골프(PGA)투어 코그니전트 클래식 마지막날 17번 홀에서 티샷이 연못에 빠지자 신경질적인 반응을 보이고 있는 셰인 라우리. 연합뉴스

17번 홀에서도 역시 티샷이 페널티 구역에 빠져 더블 보기를 적어냈다.

니코 에차바리아. AFP연합뉴스