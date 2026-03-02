‘곰의 덫’에 걸린 라우리…16번, 17번홀 연속 더블보기로 우승 헌납
에차바리아 통산 3승 거둬
T9위 켑카 복귀 이후 톱10
김주형 2타 줄여 공동 29위
‘베어트랩(곰의 덫)’
미국 플로리다주 팜비치가든스의 PGA 내셔널 챔피언코스 15번(파3), 16번(파4), 17번 홀(파3)까지 3개홀을 말한다. 설계자인 잭 니클라우스(미국)의 닉네임에서 따왔다.
그린이 벙커와 호수에 둘러싸여 작은 실수도 용납하지 않는 난코스로 선수들 사이에서 악명이 높다.
올해도 예외가 아니었다. 2일(한국시간) 끝난 미국프로골프(PGA)투어 코그니전트 클래식(총상금 960만 달러)에서는 우승을 목전에 두었던 셰인 라우리(아일랜드)가 희생양이 됐다.
라우리는 마지막날 15번 홀까지 3타 차 단독 선두에 자리하며 사실상 우승을 예약했다. 하지만 16번과 17번 홀에서 연속 더블보기를 범해 니코 에차바리아(콜롬비아)에게 우승을 헌납했다.
16번 홀에서는 티샷이 오른쪽으로 살짝 휘면서 호수로 빠진 게 화근이었다. 17번 홀에서도 역시 티샷이 페널티 구역에 빠져 더블 보기를 적어냈다.
이에 반해 에차바리아는 17번 홀에서 천금 같은 버디를 잡아 대역전 드라마를 완성했다. 에차바리아는 이날 보기없이 버디만 5개를 솎아내 5언더파 66타를 쳐 최종 합계 17언더파 267타로 우승 트로피를 들어 올렸다.
2024년 10월 조조 챔피언십 이후 1년 5개월 만에 투어 통산 3승에 성공한 에차바리아는 우승 상금 172만8000달러(약 25억원)를 획득했다.
라우리는 경기 후 “우승을 내 손에 쥐고 있었는데 스스로 놓쳐버렸다. 올해에만 벌써 두 번째”라고 자책했다.
그는 지난 1월 아랍에미리트(UAE) 두바이의 두바이 크리크 리조트(파71·7059야드)에서 열린 DP 월드투어 두바이 인터내셔널(총상금 275만달러) 대회에서도 4라운드 17번 홀(파4)까지 단독 1위에 자리해 우승을 예약했으나 마지막 18번 홀(파4)에서 더블보기를 범해 나초 엘비라(스페인)에게 우승을 내줬다.
그는 “두바이 대회 때 참 힘들었는데, 이번이 더 힘들어질 것 같다”며 씁쓸함을 감추지 못했다.
라우리는 테일러 무어, 오스틴 스머더먼(이상 미국)과 공동 2위(최종합계 15언더파 269타로 )로 대회를 마쳤다.
LIV 골프를 탈퇴하고 올해 PGA투어에 복귀한 브룩스 켑카(미국)는 이날 6타를 줄여 공동 9위(최종 합계 10언더파 274타)로 대회를 마쳤다. 복귀 이후 3번째 출전만에 맛본 첫 ‘톱10’이다.
한국 선수 중 유일하게 컷 통과한 김주형은 마지막날 2타를 줄여 59위(최종 합계 1언더파 283타)로 대회를 마쳤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
