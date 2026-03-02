롯데월드, 경품 행사 ‘포에버 모먼츠 온 화이트데이’ 성료
화이트데이 야간 이용·시그니엘 숙박권 등 경품 제공
롯데월드 어드벤처가 대규모 경품 행사 ‘FOREVER MOMENTS on White Day(포에버 모먼츠 온 화이트데이)’를 성황리에 마쳤다고 2일 밝혔다.
지난 1월 24일부터 진행된 이 행사는 오는 14일 화이트데이 당일 밤 롯데월드 어드벤처를 단독으로 즐길 수 있는 야간 이용권을 경품으로 내걸어 화제를 모았다. ‘둘만이 간직할 수 있는 꿈같은 밤’을 콘셉트로 커플에게 평생 기억에 남을 순간을 선사할 이번 이벤트에는 약 8만 명이 참여했다. 어드벤처 1층 위니비니 광장에 위치한 현장 응모존에는 매일 긴 대기줄이 형성될 정도로 뜨거운 반응을 얻었다.
응모는 현장 타이머 게임 ‘Love is timing(사랑은 타이밍)’으로 진행됐다. 타이머를 3.14초에 정확히 맞춘 고객에게는 응모권과 소정의 선물이 제공됐으며 아쉽게 맞추지 못한 고객에게도 응모권이 주어져 많은 이들이 부담 없이 참여할 수 있었다.
지난달 27일 롯데월드 공식 유튜브 채널서 라이브 방송을 통해 최종 추첨을 진행했다. 어드벤처에서 소중한 사람과 함께 잊지 못할 화이트데이의 밤을 보내고자 하는 이들로 열기가 가득했다. 염원 섞인 댓글들이 줄을 이었다. 코미디언 신규진이 MC를 맡아 재치 있는 입담으로 현장의 분위기를 한층 고조시켰다. 또 롯데월드 대표이사가 직접 추첨을 진행해 이번 경품 이벤트의 규모를 더욱 실감케 했다. 1등(1명)에게는 화이트데이 밤 어드벤처를 단독으로 즐길 수 있는 기회와 함께 ‘황금 로티’ 5돈이, 2등(2명)에게는 시그니엘 숙박권이 지급된다.
이번 경품 행사를 총괄한 권오상 롯데월드 대표이사는 “이번 경품 행사는 커플에게 특별한 기념일인 화이트데이를 맞아 ‘데이트 성지’인 롯데월드 어드벤처에서 고객분들에게 소중한 추억을 만들어드리고자 기획했다”며 “앞으로도 롯데월드 어드벤처는 기대 이상의 즐거움을 드릴 수 있는 새롭고 다양한 콘텐츠로 여러분들을 찾아뵙겠다”고 전했다.
한편 롯데월드 어드벤처는 봄 시즌을 맞아 넥슨의 대표 게임 ‘메이플스토리’와의 대형 협업을 3월 14일부터 6월 14일까지 진행한다. 어드벤처 전역이 ‘메이플스토리’ 세상으로 꾸며져 방문객들이 마치 게임 세계관 안으로 들어온 듯한 기분을 만끽할 수 있을 것으로 기대된다. 오는 4월에는 야외 공간 매직아일랜드에 ‘메이플 아일랜드 존’을 오픈해 신규 패밀리형 어트랙션 3종과 함께 여러 체험형 공간들을 선보일 예정이다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
