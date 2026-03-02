경북도, 제조AX 혁신 이끌 ‘K-로봇 메가클러스터’ 본격 추진
구미·포항, 국가첨단전략산업 특화 단지(로봇) 공동 지정 신청
경북도는 로봇 핵심기업과 연관 제조 생태계가 밀집해 있는 구미와 포항을 거점지역으로 산업통상부가 추진 중인 ‘국가첨단전략산업 특화단지(로봇 분야)’지정에 본격적으로 나섰다고 2일 밝혔다.
경북도는 구미와 포항, 양대 거점을 제조AX 혁신 기반의 휴머노이드 로봇 특화단지로 동반 육성해 지역 제조 산업의 구조 혁신과 미래 성장 기반을 마련한다는 방침이다.
특화단지 지정을 통해 4대 전략, 8대 중점과제별로 지역 산업에 필요한 핵심 사업을 집중 지원해 제품개발 30종, 로봇기업 150개사 육성, 보급·확산 100건, 전문 인력 3070명 양성 등 직접적인 산업 성장 효과와 약 1조 4000억원 규모의 투자, 약 2300명 이상의 고용 창출을 이끌어낼 것으로 기대한다.
또 향후 특화단지 지정 시 인접한 대구 국가로봇테스트필드와 연계해 로봇 실 환경·가상환경 실증, 성능평가·인증, 데이터 활용 및 AI 고도화까지 전주기 검증체계를 공동 활용함으로써 휴머노이드 로봇 중심의 차세대 제조 산업 생태계를 구축하고 AI기반 자율제조 확산을 통해 제조업의 구조 전환을 견인한다.
경북은 로봇의 핵심 요소이자 수요처인 반도체(구미), 이차전지(포항), 바이오(안동·포항) 특화단지가 지정돼 있어 로봇 분야까지 전략산업을 확장함으로써 국가 첨단 제조 생태계의 완결을 이루겠다는 구상이다.
경북도는 국가 첨단전략산업 육성 방향에 부합하는 최적의 입지인 구미와 포항을 양대 축으로 하는 ‘K-로봇 메가클러스터’모델을 제시하며 차별화 전략을 마련했다.
이미 풍부한 관련 기업 생태계를 바탕으로 부품-완제품–AI 실증으로 이어지는 로봇산업 전주기 생태계를 구축하고 가치사슬을 완결하겠다는 것이다.
구미는 전자·반도체 등 첨단전자 산업부터 기계·장비 등 부품기업이 밀집해 있는 국내 최대 제조거점이다. 이는 스마트 액츄에이터, 센서·카메라, 배터리 등 로봇을 구성하는 부품을 생산하고 수요하는 주요 시장임을 의미한다. ㈜LG이노텍, ㈜인탑스, ㈜자화전자 등 선도기업과 참여·협력기업 88개사를 중심으로 로봇 부품 생산 생태계를 구축할 계획이다.
포항은 포스텍, 한국로봇융합연구원, ㈜뉴로메카 등 산학연 역량이 집적된 로봇의 실증거점이다. 풍부한 연구역량과 철강·이차전지 등 고위험 산업이 집적된 현장은 로봇 완제품을 생산하고 제조현장에 적용·실증하기 위한 최적의 장소임을 보여준다. ㈜뉴로메카 등 선도기업과 혁신기관·협력기업의 산학연 네트워크를 통해 기술 실증과 상용화를 추진할 예정이다.
경북도와 구미·포항시는 특화단지 지정과 함께 산업성장의 기반이 될 우수인력 양성·유치, 기업지원, 인프라 개선 등 산업 전주기 성장을 포괄 지원한다. 경북도는 로봇산업이 로봇기업의 성장에서 나아가 경북 제조 산업의 혁신과 고도화를 이끌고 국내외 제조AX 전환 구심점이 되겠다는 전략이다.
이번 특화단지 신청은 경북도를 중심으로 구미시·포항시와 한국로봇융합연구원, 구미전자정보기술원, 경북테크노파크 등 관계기관이 공동 협력체계를 구축하고 기관별 전문성을 기반으로 협업했다는 점에서 더욱 의미 있다.
경북은 최근 산업통상부 AI팩토리 사업에서 방산·자동차 등 5개 과제가 선정돼 국비 187억원을 확보하는 등 제조AI 혁신 역량을 이미 입증했다. 이는 특화단지 지정 이후 자율제조 확산을 즉시 추진할 수 있는 실행력을 갖추고 있음을 보여준다.
경북도는 이번 특화단지 신청이 기존에 경북이 보유한 반도체·이차전지·바이오 등 국가 전략산업을 결집할 마침표로 본다. 로봇산업은 다양한 전략기술이 활용되는 대표적인 초융합 산업으로 기존 전략산업과의 시너지 효과를 극대화할 수 있기 때문이다.
이철우 경북지사는 “로봇 특화단지는 단순한 산업단지 조성이 아닌 제조업 혁신과 지역의 미래를 여는 전략 프로젝트”라며 “경북은 반도체, 이차전지, 바이오에 이어 로봇까지 국가 전략산업을 확장해 나가고 있고 구미의 제조 역량과 포항의 기술력, 선도기업과 혁신기관의 협력을 바탕으로 국가로봇산업의 중심지로 도약하겠다”고 밝혔다.
