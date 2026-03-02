[여긴 어디] 말등 같은 산에서 굽어본 은빛 세상
대체공휴일인 2일 강원산지에는 대설특보가 발효됐다. 강원도에서도 눈이 많기로 알려진 곳은 고성군이다. 향로봉과 진부령 등이 있는 고성군 간성읍 흘리는 예로부터 눈으로 이름을 날렸다. 이곳에 1976년 대관령의 용평리조트에 이어 한국에서 두 번째로 ‘알프스 스키장’이 개장했을 정도다.
흘리 마을 뒤에 마산봉(해발 1052m)이 자리잡고 있다. 백두대간 남한 구간 종착지 겸 출발지이자 고성8경 중 설경으로 이름난 곳이다. 북쪽으로 향로봉이 보이지만 군사지역이라 들어가지 못한다.
마산봉이라는 이름은 산정이 동서로 길게 이어져 말등 같다 해서 붙여졌다. 마을에서 올려다보면 마산봉은 순백의 춘설을 뒤집어쓰고 봉긋 솟아 있다. 폐쇄된 리조트 인근에 마산봉 들머리가 있다. 이곳에서 정상까지는 1.9㎞. 가파른 구간이 많아 두 시간 정도 발품을 팔아야 만날 수 있다. 발을 들여놓는 순간 은빛 세상으로 빠져든다. 장대 같은 나무들이 새하얀 눈밭과 어우러진 한 폭의 수묵화를 펼쳐놓는다.
등산로를 오르다 뒤돌아보면 눈 덮인 나무 뒤로 흰 이불을 덮고 잠자는 것 같은 흘리 일대가 그림처럼 드러난다. 이국적인 리조트 건물과 그 뒤로 이어지는 향로봉의 긴 능선의 설경이 장관이다.
글·사진=남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
