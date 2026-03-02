미군 사망에 보복 선언…트럼프의 ‘장대한 분노’ 리스크 더 커진다
포린어페어스 “트럼프 도박, 판도라 상자 열었다”
뉴욕타임스 “이란, 트럼프 행정부 예상보다 전쟁 준비 잘 돼”
도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 이란 공습 과정에서 미군이 희생된 사실을 확인하며 이란에 대한 공격을 계속 이어가겠다고 밝혔다. 트럼프는 전격적인 군사 작전 명령으로 37년 철권통치를 휘두른 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이를 제거하는 성과를 거뒀다. 하지만 미군이 3명이나 사망하고 보복과 재보복이 예고되면서 ‘장대한 분노(Epic Fury)’ 작전의 리스크가 점점 커질 것이라는 우려도 나온다.
트럼프는 이날 공개한 연설 영상에서 미군 3명이 이란의 보복 공격으로 사망했다고 밝히며 “미국은 그들의 죽음을 반드시 복수할 것”이라고 했다. 그러면서 목표 달성 때까지 이란에 대한 공격을 이어갈 것이라고 했다. 미군 관계자들은 이란이 쿠웨이트에 주둔 중인 미군 기지를 공격해 미군 3명이 사망했다고 밝혔다. 이란의 보복 공격으로 이스라엘에서도 최소 9명, 중동 내 다른 지역에서도 4명이 사망했다. 뉴욕타임스는 미군 관계자들을 인용해 “전쟁 발발 첫 이틀 동안 발생한 미국 측의 암울한 피해 규모는 이란이 트럼프 행정부가 예상했던 것보다 전쟁에 훨씬 더 잘 준비되어 있었다는 신호였다”고 전했다.
이란은 추가 맞대응을 예고하고 있다. 아바스 아라그치 이란 외무부 장관은 이날 ABC 방송과의 인터뷰에서 미국과 이스라엘의 공습에 대한 이란의 자위권을 강조하면서 “한계는 없다”고 강조했다. 그는 “누구도 우리에게 자위권이 없다고 말할 수 없다”며 “우리는 무슨 수를 써서라도 우리 자신을 방어할 것이며 우리 국민을 보호하고 지키는 데 스스로 한계를 두지 않는다”고 말했다. 미국의 공격 직후 이란은 중동 내 미군 기지와 이스라엘을 향해 수백 발의 보복 미사일을 발사했다. 또 카타르, 아랍에미리트, 요르단 등 중공의 미국 동맹국에 대한 공격도 감행했다.
특히 이란은 세계 원유 수송의 길목인 호르무즈 해협 봉쇄까지 공언한 상태다. 전 세계 해상 원유 수송량의 약 20∼30%가 통과하는 호르무즈 해협 봉쇄가 현실화하면 11월 중간선거를 앞둔 트럼프에게 리스크가 될 수 있다. 실제 미국의 이란 공습 이후 국제 유가는 급등했다. 월스트리트저널은 이날 미국의 기준 유가 선물 가격이 7% 이상 상승해 배럴당 72.19달러를 기록했다고 전했다.
외교전문지 포린어페어스는 이날 ‘트럼프의 이란 도박’이라는 제목의 기사에서 “‘장대한 분노’로 명명한 공격은 판도라의 상자를 열었다”며 “달성 가능한 명확한 목표나 긴장 완화를 위한 뚜렷한 경로도 보이지 않는다”고 지적했다. 지난해 6월 ‘미드나잇 해머’ 작전은 이란 핵시설에 대한 ‘외과수술식’ 정밀 공습이었고, 이란의 보복도 ‘약속 대련’이라고 평가받을 정도로 사전에 예측 가능한 수준이었다. 하지만 이번 군사 작전은 통제할 수 없는 확전의 가능성이 크다.
포린어페어스는 “미국의 인명과 재정을 희생시키는 어떠한 (이란의) 공격도 트럼프에게 중대한 정치적 타격이 될 수 있다”며 “그가 군사적 개입 회피를 공약으로 내세워 당선된 점을 고려하면 더욱 그렇다”고 전망했다.
트럼프 1기 행정부에서 백악관 국가안보보좌관을 지낸 존 볼턴도 폴리티코와 인터뷰에서 이란 공격을 트럼프 임기 중 “가장 중대한 결정”이라고 평가하면서도 “(이란에서) 많은 혼란과 유혈 사태가 발생할 수 있다”고 말했다. 그는 미군의 군사력 덕분에 상황이 아직까지 양호하다면서도 “(백악관) 국가안전보장회의를 통한 나머지 계획 수립 과정은 완전히 멈춰 버렸다”고 우려했다.
트럼프는 이란 신정 정권의 전복을 위해 연일 이란 국민의 봉기를 촉구하고 있다. 미국이 지상군을 투입하는 위험 부담을 직접 지는 대신 이란 국민이 정권 교체에 직접 나서기를 촉구하는 메시지로 해석된다. 하지만 지난 1월 이란 정부의 강경한 유혈 시위 진압 여파로 아직 이란 내부의 정권 교체 움직임은 감지되지 않는다. 또 혁명수비대 등 군부 강경파는 건재한 가운데 이란 야권은 구심점이 뚜렷하지 않다.
수전 말로니 브루킹스연구소 선임연구원은 온라인 매체 악시오스에 이란 국민의 대규모 시위 조짐이 보이지 않는다며 “이란에서 오늘 대규모 이탈이나 봉기가 성공할 수 있는 다른 조건들이 나타난다면 오히려 놀라운 일이 될 것”이라고 말했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사