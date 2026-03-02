트럼프 “군사 작전, 목표 달성 때까지 계속…이란 국민 행동하라”
트럼프 “이란 군 지휘부도 무너져…무기 내려놓으라” 경고
도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 이란에 대한 군사 작전과 관련해 “전투 작전은 현재도 전면적으로 계속되고 있다”며 “우리의 모든 목표가 달성될 때까지 지속될 것”이라고 말했다.
트럼프는 이날 트루스소셜에 올린 6분짜리 영상에서 “우리는 혁명수비대 시설과 이란의 방공 시스템을 포함해 이란 내 수백 개의 목표물을 타격했다. 조금 전 발표에 따르면 우리는 불과 몇 분 만에 군함 9척과 해군 건조 시설까지 무력화했다”며 이같이 말했다.
트럼프는 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 사망 사실을 밝히며 “이 사악하고 잔혹한 인물은 수백, 수천 명의 미국인의 피를 손에 묻혔으며 여러 나라에서 수많은 무고한 사람들의 학살에 책임이 있다”고 했다. 이어 “군 지휘부 전체도 무너졌으며, 그들 중 많은 이들이 목숨을 보전하기 위해 항복을 원하고 있다”고 설명했다.
트럼프는 이번 작전 과정에서 희생된 미군 3명을 거론하며 “조국을 위해 최후의 희생을 한 진정한 애국자들을 애도한다”고 말했다. 그러면서도 “추가 희생이 발생할 가능성도 있다. 상황이 끝나기 전까지는 그럴 수 있다”며 “미국은 그들의 죽음을 반드시 갚을 것이며 문명 자체에 전쟁을 선포한 테러리스트들에게 가장 강력한 응징을 가할 것”이라고 덧붙였다.
이란 국민이 직접 나서 정권 교체에 나서라는 촉구도 이어갔다. 트럼프는 “자유를 갈망하는 모든 이란 애국자들에게 이 순간을 붙잡고 용감하고 대담하게 행동해 나라를 되찾으라고 촉구한다”며 “미국은 여러분과 함께한다. 나는 여러분께 약속했고, 그 약속을 지켰다. 나머지는 여러분의 몫이지만 우리는 도울 것”이라고 강조했다. 또 이란 군경을 향해서는 “무기를 내려놓고 완전한 면책을 받거나 확실한 죽음에 직면하라”고 촉구했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
