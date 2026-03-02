‘이란 국기 문양 옷 입었다’… 미 텍사스 주점서 총기난사

이란 국기가 그려진 옷을 입은 이민자가 미국 텍사스주 유흥가에서 총기를 난사하는 사건이 발생했다. 미 연방수사국(FBI)은 테러 가능성을 염두에 두고 수사에 착수했다.

오스틴 경찰과 FBI가 1일(현지시간) 일요일 텍사스주 오스틴 6번가에 있는 뷰포드 매장에서 발생한 총격 사건을 조사하고 있다. AP연합

1일(현지시간) AP·AFP통신에 따르면 이날

오전 2시쯤 텍사스주 오스틴의 유흥가인 6번가의 한 주점에서 총격 사건이 발생해 2명이 숨지고 14명이 다쳤다. 부상자 중 3명은 위중한 상태다.

지난 1일(현지시간) 오스틴에서 발생한 총기 난사 사건 신고를 받고 경찰이 출동하고 있다. AP연합