[속보] 트럼프 “이란 군 지휘부 전체 사라져…다수는 항복 원해”

입력:2026-03-02 06:29
수정:2026-03-02 06:45
도널드 트럼프 미국 대통령은 1일(현지시간) 이란에 대한 군사공격이 “우리의 모든 목표가 달성될 때까지 계속될 것”이라고 밝혔다.

트럼프 미국 대통령이 지난달 28일 이란에 대한 미국의 공습과 관련해 성명을 발표하고 있다. 트럼프 X 캡처. AFP연합

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 6분 분량의 동영상 연설에서 “현재 전투 작전은 총력으로 이어지고 있다”며 이같이 말했다.

트럼프 대통령이 이란에 대한 이번 공격 개시 이후 공식적으로 육성 연설을 한 것은 이번이 두번째다. 트럼프 대통령은 공격 개시 직후인 전날 새벽 2시 30분쯤(미 동부시간) 첫번째 연설 영상을 올린 바 있다.

트럼프 대통령은 이번 군사작전 과정에서 미군 3명이 전사한 것과 관련, 애도를 표한 뒤 “안타깝게도 이 일이 끝나기 전에 더 많은 희생이 있을 것”이라고 했다.

그는 그러면서 “미국은 그들의 죽음을 복수하고, 테러리스트들에게 가장 가혹한 타격을 가할 것”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이틀 간의 공격으로 이란 최고 지도자인 아야톨라 세예드 알리 하메네이(86) 등 지도부를 제거하고, 9척의 이란 함정 및 해군본부를 완전히 파괴한 것을 거론했다.

그는 그러면서 “군사 지휘부 전체가 사라졌고, 그들 중 다수는 목숨을 구하려 항복을 원하고 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 또한 이란 군경을 향해 무기를 내려놓고 투항할 것을 요구했으며, 이란 국민을 향해서는 “이 순간을 포착하고, 용감하고 대담하게 영웅적으로 나서서 당신들의 나라를 되찾으라”고 촉구했다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

김상기 기자
