‘이란에 60여명, 이스라엘에 600여명’ 한국인 체류중

입력:2026-03-02 06:21
외교부 “현재까지 접수된 피해 없어”

외교부는 1일 현재 이란에 60여 명, 이스라엘에 600여 명의 한국인이 체류하고 있으며 현재까지 접수된 한국인 피해는 없다고 밝혔다.

이란 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이가 이스라엘-미국 연합군의 공습으로 사망했다는 소식이 전해진 후 이란 카라지에서 축하 행사가 벌어지는 모습. SNS 영상 캡처

외교부는 “이란과 이스라엘 외 인근 국가의 경우에도 영공 폐쇄 및 항공기 운항 상황을 면밀히 주시하면서 필요한 영사 조력을 지속 제공해 나갈 것”이라고 밝혔다.

이스라엘 체류 인원은 단기 체류자 100여 명이 포함된 숫자다.

외교부는 전날에 이어 이날도 김진아 2차관 주재로 교민 안전 대책 점검을 위한 본부·공관 합동 상황점검회의를 진행했다.

김 차관은 “이란 최고지도자의 사망 등 계속된 상황 변화로 중동 지역 전역의 불확실성이 당분간 지속 고조될 수 있다”며 “최대한의 대비 태세를 유지하며 우리 국민의 안전을 최우선으로 챙겨나갈 것”을 당부했다.

회의에 참여한 공관들은 군사적 공격에 따른 직접 피해로부터 국민을 보호하는 것은 물론 현지 치안 상황 악화와 항공편 취소·연기 등에 따른 불편함도 최소화될 수 있도록 적극적인 영사 조력을 제공해 나가겠다고 했다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

김상기 기자
김상기 기자
