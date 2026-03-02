시사 전체기사

“정체 모른다, 코인 받고 범행” 동탄신도시서 보복 대행

입력:2026-03-02 06:08
공유하기
글자 크기 조정
정체를 모르는 윗 선에게서 돈을 받고 일면식도 없는 남의 집 현관문에 오물을 뿌리고 래커칠을 한 20대 남성이 1일 구속됐다.


경기 화성동탄경찰서에 따르면 A씨는 지난달 22일 오후 8시30분쯤 화성시 동탄신도시의 한 아파트 15층 세대 현관문에 음식물 쓰레기를 뿌리고 빨간색 래커 페인트로 낙서를 한 혐의(재문손괴 등)다.

A씨는 또 인근 계단에 해당 세대 피해자를 비방하는 내용의 유인물을 수십장 뿌리고 인분을 남기기도 했다.

경찰은 범행 후 달아난 A씨를 지난달 26일 긴급체포한 뒤 구속영장을 신청했다. 법원은 1일 도주 우려 등의 이유로 영장을 발부했다.

경찰 조사에서 A씨는 “텔레그램 광고를 통해 알게 된 윗 선의 지시를 받고 일면식이 없는 피해자에게 보복 대행을 했다”며 “윗 선의 신원에 대해서는 알지 못한다”고 진술했다.

경찰은 A씨가 80만원 상당의 가상화폐를 받고 이 같은 범행을 벌인 것으로 보고 윗 선을 추적하고 있다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김상기 기자
콘텐츠랩
김상기 기자
152
독자들이 세상에서 가장 무섭습니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
좀비기업 판치는 코스닥… ‘만년 2부리그·주가 조작판’ 오명
이란 혁명수비대 “美항모 링컨함에 미사일 4발 공격”
군산 금강하굿둑서 20대 남성 변사체 발견…1월 실종 대학생 확인
李대통령 “팔기 싫으면 그냥 두라…이익·손실은 정부가 정해”
피자가 예고한 美·이란 충돌…이번에도 적중한 ‘펜타곤 피자지수’
오늘부터 고양이와 카페 출입 가능…조건은?
280억원 도박사이트 일당 무죄…“경찰 위법한 증거 수집”
하메네이 딸·손자 등 가족 4명도 사망…집에서 폭사한 듯
국민일보 신문구독