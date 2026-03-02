“정체 모른다, 코인 받고 범행” 동탄신도시서 보복 대행

정체를 모르는 윗 선에게서 돈을 받고 일면식도 없는 남의 집 현관문에 오물을 뿌리고 래커칠을 한 20대 남성이 1일 구속됐다.
경기 화성동탄경찰서에 따르면 A씨는 지난달 22일 오후 8시30분쯤 화성시 동탄신도시의 한 아파트 15층 세대 현관문에 음식물 쓰레기를 뿌리고 빨간색 래커 페인트로 낙서를 한 혐의(재문손괴 등)다.
A씨는 또 인근 계단에 해당 세대 피해자를 비방하는 내용의 유인물을 수십장 뿌리고 인분을 남기기도 했다.
경찰은 범행 후 달아난 A씨를 지난달 26일 긴급체포한 뒤 구속영장을 신청했다. 법원은 1일 도주 우려 등의 이유로 영장을 발부했다.
경찰 조사에서 A씨는 “텔레그램 광고를 통해 알게 된 윗 선의 지시를 받고 일면식이 없는 피해자에게 보복 대행을 했다”며 “윗 선의 신원에 대해서는 알지 못한다”고 진술했다.
경찰은 A씨가 80만원 상당의 가상화폐를 받고 이 같은 범행을 벌인 것으로 보고 윗 선을 추적하고 있다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
