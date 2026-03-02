트럼프 “이란과 대화에 동의…모든 것이 계획보다 앞서고 있다”

트럼프 “이란 해군 함정 9척 격침, 해군 본부도 파괴”

트럼프 “이란에 장기 버전, 단기 버전 다 가능”

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 27일(현지시간) 플로리다주 팜비치 국제공항에 도착하는 모습. 연합뉴스

오전 미 시사주간 애틀랜틱과 전화 인터뷰에서 “그들(이란)은 대화를 원하고, 나는 대화에 동의했다. 그래서 나는 그들과 대화할 것”이라고 말했다. 트럼프는 그러면서도 “그들은 더 일찍 그렇게 했어야 한다”며 “매우 실용적이고 쉬운 조치를 더 빨리 취했어야 한다. 그들은 너무 오래 기다렸다”고 덧붙였다.

‘장대한 분노'(Epic Fury)’로 진행된 이란 군사 공습에 대해서도 “모든 것이 계획보다 앞서고 있다(

”고 말했다.

미국과 이스라엘이 단 하루의 공습으로 하메네이를 비롯해 이란 지도부 핵심 인사들을 제거하는 등 이번 작전의 성과가 있다는 점을 과시하기 위한 것으로 해석된다. 이란이 보복 공격을 다짐하고 있는 와중에 미군의 위력을 부각하면서 ‘여론전’에 나선 측면도 있는 것으로 보인다.

우리는 나머지 함정들도 계속 공격하고 있으며 그것들도 곧 바다 밑바닥에 가라앉게 될 것”이라고 강조했다. 이어 “

또 다른 공격에서는 이란 해군 본부를 대부분 파괴했다”며 “그 외에는 그들(이란)의 해군은 매우 잘 버티고 있다”고 말했다.