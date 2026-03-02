트럼프 “이란과 대화에 동의…모든 것이 계획보다 앞서고 있다”
트럼프 “이란 해군 함정 9척 격침, 해군 본부도 파괴”
트럼프 “이란에 장기 버전, 단기 버전 다 가능”
도널드 트럼프 미국 대통령은 1일(현지시간) 이란에 대한 군사 작전이 성공적이었다며 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이(86) 폭사 이후 이란의 새 지도부와 대화의 뜻이 있다고 말했다. 트럼프는 이란 지도부 인사 제거와 군사 시설 파괴 등 이번 군사 작전의 성과를 강조했다.
트럼프는 이날 오전 미 시사주간 애틀랜틱과 전화 인터뷰에서 “그들(이란)은 대화를 원하고, 나는 대화에 동의했다. 그래서 나는 그들과 대화할 것”이라고 말했다. 트럼프는 그러면서도 “그들은 더 일찍 그렇게 했어야 한다”며 “매우 실용적이고 쉬운 조치를 더 빨리 취했어야 한다. 그들은 너무 오래 기다렸다”고 덧붙였다.
트럼프는 CNBC 기자와의 전화 인터뷰에서도 전날 작전명 ‘장대한 분노'(Epic Fury)’로 진행된 이란 군사 공습에 대해서도 “모든 것이 계획보다 앞서고 있다(ahead of schedule)”고 말했다. 트럼프는 폭스뉴스 인터뷰에도 “상황이 빠르게 진행 중”이라며 “아무도 우리가 거두고 있는 성공을 믿지 못할 것이다. 한 번의 공격으로 48명의 (이란) 지도자가 사라졌다”고 말했다.
트럼프의 언급은 미국과 이스라엘이 단 하루의 공습으로 하메네이를 비롯해 이란 지도부 핵심 인사들을 제거하는 등 이번 작전의 성과가 있다는 점을 과시하기 위한 것으로 해석된다. 이란이 보복 공격을 다짐하고 있는 와중에 미군의 위력을 부각하면서 ‘여론전’에 나선 측면도 있는 것으로 보인다.
트럼프는 트루스소셜에서는 “방금 보고받은 바에 따르면 우리가 이란 해군 함정 9척을 파괴해 격침했으며 그중 일부는 비교적 규모가 크고 중요한 함정들이었다”며 “우리는 나머지 함정들도 계속 공격하고 있으며 그것들도 곧 바다 밑바닥에 가라앉게 될 것”이라고 강조했다. 이어 “또 다른 공격에서는 이란 해군 본부를 대부분 파괴했다”며 “그 외에는 그들(이란)의 해군은 매우 잘 버티고 있다”고 말했다.
트럼프는 이란의 보복 공격으로 미군 3명이 사망하는 등 사상자가 발생한 것에 대해서는 불가피했다는 입장을 밝혔다. 트럼프는 NBC방송 전화 인터뷰에서 “이런 작전에서는 사상자가 발생할 것으로 예상한다. 사상자는 예상했던 것”이라며 “결국 이(이란에 대한 공격)는 세계에 매우 좋은 결과가 될 것”이라고 말했다. 미 중부사령부는 이날 ‘장대한 분노’ 작전으로 미군 3명이 전사하고 5명이 중상을 입었다고 밝혔다.
트럼프는 또 이번 작전 결과에 대해서 “좋은 결과는 많다”며 “첫 번째는 그들을 제거하는 것, 살인자와 폭력배들로 이뤄진 전체 집단을 없애는 것”이라고 했다. 그러면서 “우리는 단기 버전을 할 수도, 장기 버전을 할 수도 있다”고 했다. 경우에 따라 이란에 대한 장기전도 감행할 수 있다는 뜻으로 해석된다.
