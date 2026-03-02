시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오전 (2026년 03월 02일)

입력:2026-03-02 05:31
공유하기
글자 크기 조정

3월 2일 월요일, 아침 날씨입니다.

이 시각 현재 강한 바람이 부는 곳이 있습니다.

아침 최저기온은 서울 4.0도, 인천 4.0도, 수원 5.0도, 춘천 2.0도, 강릉 3.0도, 청주 4.0도, 대전 4.0도, 전주 5.0도, 광주 5.0도, 대구 6.0도, 부산 9.0도, 제주 11.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 7.0도, 인천 7.0도, 수원 7.0도, 춘천 6.0도, 강릉 4.0도, 청주 8.0도, 대전 9.0도, 전주 11.0도, 광주 12.0도, 대구 8.0도, 부산 11.0도, 제주 13.0도로 예상됩니다.

일부 지방에 강풍특보가 발효중입니다. 시설물 관리에 주의해야 합니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
좀비기업 판치는 코스닥… ‘만년 2부리그·주가 조작판’ 오명
이란 혁명수비대 “美항모 링컨함에 미사일 4발 공격”
군산 금강하굿둑서 20대 남성 변사체 발견…1월 실종 대학생 확인
李대통령 “팔기 싫으면 그냥 두라…이익·손실은 정부가 정해”
피자가 예고한 美·이란 충돌…이번에도 적중한 ‘펜타곤 피자지수’
오늘부터 고양이와 카페 출입 가능…조건은?
280억원 도박사이트 일당 무죄…“경찰 위법한 증거 수집”
하메네이 딸·손자 등 가족 4명도 사망…집에서 폭사한 듯
국민일보 신문구독