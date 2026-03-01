시사 전체기사

이란 혁명수비대 “美항모 링컨함에 미사일 4발 공격”

입력:2026-03-01 23:28
“지상·해상, 침략자들 무덤 될 것”

미 해군 항공모함 에이브러햄링컨함이 지난해 8월 11일(현지시간) 캘리포니아주 샌디에이고 노스아일랜드 해군항공기지에 정박돼 있다. 로이터연합뉴스

이란 혁명수비대(IRGC)가 1일(현지시간) 미 해군 항공모함 에이브러햄링컨함을 탄도미사일 4발로 공격했다고 주장했다.

이란 준관영 타스님통신에 따르면 IRGC는 이날 성명에서 “미국과 시온주의 적대 세력(이스라엘)에 대한 공격이 새로운 국면에 돌입했다. 지상과 해상은 침략자들의 무덤이 될 것”이라며 이같이 밝혔다.

튀르키예 영어 매체 튀르키예투데이는 “(IRGC의) 이 주장은 아직 검증되지 않았다”며 “주장이 사실로 확인되면 수십년 만에 처음으로 미군 항모에 대한 직접 공격이 단행된 사례가 될 것”이라고 짚었다.

링컨함은 미국과 이스라엘의 대(對)이란 공습을 앞둔 지난 1월 호르무즈 해협과 가까운 아라비아해에 배치됐다.

김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr

