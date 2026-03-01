김영록 지사 “대통합 주인공 될 때”…3·1운동 정신 다시 새긴 이유

김영록 “전남광주 통합 특별법 통과 역사적 사건”



김영록(사진) 전남도지사는 1일 3·1절을 맞아 “3·1운동의 의미를 다시 한번 새롭게 되새겨보며 전남광주통합특별시의 역사적인 대부흥, 대통합의 시대를 여는데 앞장서 나가겠다”고 밝혔다.



김 지사는 이날 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “삼일절 오늘 전남광주통합특별시 특별법 통과가 있을 것으로 보인다. 역사적인 날이다”면서 각오를 전했다.



이날 오후 전남광주 통합 특별법은 국민의힘이 표결에 불참한 가운데 국회 본회의를 통과했다. 이에 따라 전남광주는 지방의 첫 특별시로 승격하게 됐다.





김 지사는 “오늘은 우리 민족이 기미독립선언문을 통해 자주독립을 선언하고, 세계 만방에 인류 평화와 공존, 공생을 외친 뜻깊은 날입니다. 우리 전남광주도 3·1정신을 면면히 이어받아 여기까지 왔다”고 강조했다.



이어 “역사적인 전남광주 대통합을 눈앞에 두고, 3·1운동의 의미를 다시 한번 새롭게 되새겨봐야 할 때다”면서 “지금껏 우리 전남·광주는 ‘변방’ ‘낙후’ ‘소외’라는 수식어를 달고 살아왔지만 전남·광주 대통합을 앞두고 새로운 역사를 쓰는 주인공이 돼야 할 시점에 와 있다”고 밝혔다.



또한 김 지사는 “이재명 대통령님도 적극적으로 도와주고 계신다. 우리에게 주어진 역사적인 대부흥, 대통합이라는 절호의 기회를 주도적으로 활용해 역사의 선도자가 되자”고 당부했다.



무안=김영균 기자



