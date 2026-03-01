李대통령 “팔기 싫으면 그냥 두라…이익·손실은 정부가 정해”

싱가포르와 필리핀을 국빈방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 1일 성남 서울공항 공군1호기에서 환송객에게 인사하고 있다. 연합뉴스

싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 현지에서 “과거와 같은 선택이 손실이 되도록 설계하겠다”며 부동산 투기 근절 의지를 거듭 피력했다.

집을 팔고 사는 것은 개인의 자유지만, 그것이 이익이나 손실이 되게 할지는 정부가 정한다”는 글을 올렸다.

다주택이나 비거주라는 이유로 정치인들에게 팔아라 사지마라 강요할 필요 없다.

집을 사모으는 사람 팔지 않는 사람이 문제가 아니라, 사는 것이 이익이 되도록 정부가 세금, 금융, 규제를 만들었기 때문”이라고 말했다.

결국 투기는 투기한 사람이 아니라 투기가 가능하도록 제도를 만든 정치인, 정부가 문제”라며 “물론 투기 이익을 얻기 위해 그런 제도를 만들고 그를 이용해 투기를 하는 정치인이 있다면 정말 나쁜 사람일 것”이라고 덧붙였다.

지금까지와는 달리 앞으로는 과거와 같은 선택이 손실이 되도록 세금, 금융, 규제를 철저히 설계할 것이고 그 어떤 부당한 저항과 비방에도 불구하고 흔들림 없이 시행할 것이기 때문에 새로운 합리적 선택의 기회를 주려는 것”이라고 설명했다.