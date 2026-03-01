한강버스 전 구간 운항 재개… 탑승객 3018명
오세훈 서울시장이 1일 전 구간 운항을 재개한 한강버스를 광진구 뚝섬선착장에서 점검한 뒤 “시민과 관광객들이 한강버스를 타고 미소 짓고 행복해하는 모습이 한강버스의 가치”라고 밝혔다. 이날 오후 5시쯤까지 한강버스 탑승객은 3018명으로 집계됐다.
오 시장은 탑승객들의 의견을 듣고 “한강버스는 서울의 매력과 경쟁력을 높일 핵심적인 인프라”라고 강조했다. 이어 “최근 영국 런던 템즈강과 미국 뉴욕 허드스강의 수상버스 관계자들도 소음과 진동이 적은 한강버스 선박의 기술력에 감탄했다”고 덧붙였다.
오 시장은 “1년, 사계절 지속적으로 한강버스를 운항해 데이터를 차곡차곡 축적하겠다. 이를 바탕으로 운영 체계를 완성해 나가겠다”면서 “한강버스로 바뀔 한강의 모습을 기대해 달라”고 말했다.
한강버스는 지난해 9월 18일 정식 운항을 시작했으나 잇따른 고장 및 사고로 운항과 중단을 반복하고 있다. 지난해 11월 15일에는 잠실선착장 부근에서 선체가 강바닥에 걸리는 사고가 발생했다. 이후 한강버스는 안전 확보를 위해 전날까지 잠실·뚝섬·압구정·옥수선착장 구간 운항을 멈추고 마곡·망원·여의도선착장만 다녔다.
한강버스는 이날 전 구간 운항을 재개하며 탑승 수요가 많은 여의도선착장을 중심으로 노선을 동부(잠실·뚝섬·압구정·옥수·여의도선착장)와 서부(마곡·망원·여의도선착장)로 분리해 운영하기 시작했다. 각각 하루 16항차씩 총 32항차를 1시간 간격으로 운항한다.
