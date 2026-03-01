최승원, 출판기념회 열고 고양시장 향한 행보 본격화
당·정 핵심 인사 대거 집결
경기 고양시장 출마를 준비 중인 최승원 전 국토교통부 장관정책보좌관이 출판기념회를 열고 본격적인 행보에 나섰다.
최 전 보좌관의 저서 ‘저는 이재명 정부 국토교통부 장관정책보좌관입니다’ 출판기념회가 지난 28일 고양 킨텍스에서 열렸다. 이번 행사는 단순한 저서 소개를 넘어, 중앙 정치권 핵심 인사들이 대거 집결한 대형 정치 이벤트로 치러지며 지역 정가의 이목을 집중시켰다.
이날 행사에는 우원식 국회의장과 김윤덕 국토교통부 장관이 직접 참석해 무게감을 더했다. 유은혜 전 부총리 겸 교육부 장관을 비롯해 박정(경기 파주을), 김원이(전남 목포), 김병주(경기 남양주을), 박상혁(경기 김포을), 이기헌(경기 고양병), 박민규(서울 관악갑) 의원 등 현역 국회의원들도 대거 자리했다.
지방정부와 외교·행정 분야 인사들도 함께했다. 김경일 파주시장, 정범구 전 주독일대사, 김운남 고양시의회 의장, 이봉운 전 고양시 부시장 등 각계 인사들이 참석해 최 전 보좌관의 정치적 확장성과 정책 역량을 평가했다.
당 지도부와 중진들의 지원도 이어졌다. 정청래 더불어민주당 당대표는 축전을 보냈고, 추미애 전 대표, 서삼석 최고위원, 서영교 전 최고위원, 우상호 전 대통령실 정무수석, 한준호 전 최고위원 등은 영상 축사를 통해 힘을 보탰다. 허영·김기표·김성회·모경종·문금주·안태준·한민수 의원 등 현역 의원들과 김용 전 민주연구원 부원장, 인재근 이사장도 영상으로 응원 메시지를 전했다.
축사에서 우 의장은 “김근태, 유은혜, 우원식, 김윤덕이 보증하는 사람”이라며 최 전 보좌관의 역량을 강조했고, 김 장관은 “어떤 일이든 믿고 맡길 수 있는 사람”이라고 평가했다.
최 전 보좌관은 “목수의 아들로 태어나 무허가 주택에서 살던 소년이 국토교통 정책의 최전선에 서기까지 늘 사람 중심의 가치를 품고 살아왔다”며 “경기도의원과 국회, 정부에서 쌓은 경험과 네트워크를 고양시의 새로운 지도를 그리는 데 쓰겠다”고 밝혔다.
지역 정가에서는 이번 행사를 두고 중앙정부와 직접 소통할 수 있는 정책 전문가 이미지를 부각한 자리라는 평가가 나온다. 한 참석자는 “중앙 정치권에서의 영향력과 정책적 전문성을 동시에 보여준 행사였다”며 “지방선거를 앞두고 존재감을 분명히 한 계기”라고 분석했다.
한편, 최 전 보좌관은 출판기념회를 기점으로 ‘현장에 답이 있다’는 기조 아래 시민들과의 접점을 넓히며 고양시 미래 비전을 구체화해 나갈 계획이다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
