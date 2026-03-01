‘챔피언’ 전북 잡았다…‘승격팀’ 부천, 개막전부터 반란
프로축구의 ‘승격팀’ 부천 FC가 K리그1 데뷔전에서 난타전 끝에 ‘디펜딩 챔피언’ 전북 현대를 제압하는 반란을 일으켰다. 지난해 K리그2 3위로 승강 플레이오프를 거쳐 창단 최초의 승격을 이룬 부천은 역사적인 1부 리그에서의 첫 승리를 챙기며 자신감을 수확했다. 반면 K리그1 최다 10회 우승의 전북은 개막전부터 부천에 발목을 잡히며 체면을 구겼다.
부천은 1일 전주월드컵경기장에서 열린 2026 K리그1 1라운드 전북과의 경기에서 3대 2로 승리했다. 2007년 12월 시민구단으로 창단한 부천은 1부 무대 데뷔전에서 첫 승을 거두며 화려한 새 출발을 알렸다. 부천은 ‘전북 킬러’의 면모도 이어갔다. 부천은 2016년과 2017년 코리아컵(당시 FA컵) 8강과 32강에서 전북을 이겼는데, 사상 첫 1부 정규리그 맞대결에서도 웃었다.
정규시간은 공방전의 연속이었다. 부천은 전반 12분 만에 전북 이동준에게 선제골을 내주며 끌려가다 13분 뒤 갈레고의 동점골에 힘입어 1-1로 균형을 되찾았다. 후반 8분에는 이동준에게 시저스킥으로 두 번째 골을 헌납하며 다시 리드를 내줬다. 부천은 후반 37분 몬타뇨가 과감한 중거리 슈팅으로 재차 골망을 흔들며 동점을 이뤘다.
승부는 양 팀이 2-2로 팽팽히 맞선 후반 추가시간 판가름이 났다. 부천은 안태현이 페널티박스 안에서 전북 츄마시의 파울을 유도해 페널티킥을 얻었다. 키커로 나선 갈레고가 왼발로 골문 오른쪽 구석으로 정확히 차 넣어 역전골로 연결했다. 승리를 확신한 갈레고는 백덤블링 세리머니로 기쁨을 표현했다. 다급해진 전북은 경기 종료 직전까지 공세를 퍼부었지만 추가골은 나오지 않았다.
이영민 부천 감독은 경기 후 방송 인터뷰에서 “과정은 다소 미흡했지만 1부 첫 경기에서 승리해 가슴이 벅차고 기쁘다”며 “1부에서 첫 경기를 이겨 자신감을 얻었다는 게 가장 큰 수확인 것 같다. 아직도 우리보다 약한 팀은 없다고 생각한다”고 밝혔다.
1부에서 강등된 대구 FC와 수원 FC는 같은 날 K리그2 개막전에서 나란히 승리했다. 대구는 화성 FC를 1대 0, 수원 FC는 충북청주 FC를 4대 1로 격파하고 시즌 첫 승리를 거뒀다. K리그2의 ‘신생팀’ 용인 FC는 천안시티 FC와 2대 2로 비기며 구단 첫 승점을 따냈다.
명가 재건을 노리는 수원 삼성은 전날 K리그2 개막전에서 서울 이랜드를 2대 1로 물리쳤다. 이정효 감독의 수원 사령탑 데뷔전이었던 이 경기에는 2만4071명이 들어차 역대 K리그2 단일 경기 최다 관중 신기록이 수립됐다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사