시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2026년 03월 01일)

입력:2026-03-01 17:31
공유하기
글자 크기 조정

3월 1일 일요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 일부 지방에 대설주의보가 발효중입니다.

대부분 지방이 흐린 날씨를 보이고 있고, 충청·전북 지방은 구름이 많으며, 경기북부·제주 지방은 비가 내리고 있습니다.

현재 기온은 서울 13도, 인천 13도, 수원 12도, 춘천 12도, 강릉 6도, 청주 13도, 대전 14도, 전주 15도, 광주 15도, 대구 10도, 부산 10도, 제주 15도 입니다.

호남 지방은 새벽부터 비가 시작되겠으며, 제주 지방은 아침까지 비가 이어지겠습니다. 또한,

내일 아침기온은 서울 4.0도, 인천 4.0도, 수원 5.0도, 춘천 2.0도, 강릉 3.0도, 청주 4.0도, 대전 4.0도, 전주 5.0도, 광주 5.0도, 대구 6.0도, 부산 9.0도, 제주 11.0도로 예상되고, 강한 바람이 부는 곳도 있겠습니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
피자가 예고한 美·이란 충돌…이번에도 적중한 ‘펜타곤 피자지수’
오늘부터 고양이와 카페 출입 가능…조건은?
280억원 도박사이트 일당 무죄…“경찰 위법한 증거 수집”
하메네이 딸·손자 등 가족 4명도 사망…집에서 폭사한 듯
[단독] “국적·성별·종교 등 혐오 집회·시위 금지”… 與, 집시법 개정안 발의
로제 ‘아파트’, K팝 최초 英 브릿 어워즈 수상
유아용보다 잘 팔리는 ‘개린이’ 한복…‘V.I.P’ 모시기 나선 유통업계
불에 탄 하메네이 주거지… 트럼프 ‘참수작전’ 시도했나
국민일보 신문구독