日 해운사 호르무즈 운항 전면 중단…“최악 땐 GDP 3% 타격”
이란 해군이 호르무즈 해협 통항 금지를 통보함에 따라 일본의 3대 해운사가 해당 노선의 운항을 전면 중단했다.
1일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 니폰유센(NYK), 상선미쓰이, 가와사키키센 등 일본 주요 해운사들은 출항을 앞둔 자사 선박들에 즉각 안전한 해역으로 이동해 대기할 것을 지시했다. 상선미쓰이 측은 이란 해군으로부터 직접 호르무즈 해협 통항 금지 조치를 통보받았다고 확인했다.
글로벌 핵심 원유 수송로인 호르무즈 해협이 막히면서, 원유 수급의 절대다수를 중동에 기대고 있는 일본 경제에는 막대한 타격이 우려된다. NHK 방송은 민간 싱크탱크 일본종합연구소(JRI) 소속 도가노 유키 연구원의 분석을 인용해 사태의 심각성을 경고했다.
도가노 연구원은 “호르무즈 해협이 봉쇄될 경우 최근 배럴당 67달러 수준인 원유 가격은 120달러 수준까지 급등할 수 있다”며 “최악의 경우 원유 수입을 중동에 의존하는 일본 GDP를 약 3% 내릴 수 있다”고 내다봤다. 실제로 일본은 전체 수입 원유의 90% 이상을 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE) 등 중동 국가에 의존하고 있다.
다만 당장의 원유 수급 대란으로는 이어지지 않을 전망이다. 일본 경제산업성 산하 자원에너지청 통계에 따르면, 지난해 12월 말 기준으로 일본은 자국 내 소비량의 146일분에 달하는 원유 비축량을 확보하고 있는 것으로 파악됐다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
