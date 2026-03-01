종료 D-5 상설특검, ‘쿠팡 사건’ 마무리… 관봉권 의혹 기소는 아직
불기소 외압 의혹 관계자 기소
관봉권 띠지 분실 의혹 기소는 ‘0’
쿠팡 퇴직금 미지급 사건과 관봉권 띠지 분실 관련 의혹을 조사해온 상설특검의 수사기간이 오는 5일 종료된다. 특검은 지난 27일 쿠팡 불기소 외압 의혹의 주요 피의자인 엄희준 전 부천지청장(현 광주고검 검사)을 재판에 넘기며 관련 수사를 상당 부분 마무리했다. 반면 관봉권 띠지 분실 의혹과 관련해선 주요 피의자에 대한 처분 여부를 두고 고심을 이어가는 모습이다.
1일 법조계에 따르면 특검은 지난 27일 엄 전 지청장과 김동희 전 차장검사(현 부산고검 검사)를 직권남용 권리행사방해 혐의로 불구속 기소했다. 특검은 엄 전 지청장에 대해서는 국회에서의증언·감정 등에관한법률위반(위증) 혐의도 적용했다.
두 사람은 인천지검 부천지청이 쿠팡 사건을 조사하던 지난해 1~4월 사건의 주임검사 등에게 무혐의 처분을 압박했다는 혐의를 받는다. 당시 부천지청은 쿠팡이 근로자들에게 불리하게 취업규칙을 변경해 퇴직금을 체불했다는 의혹을 조사했으나 지난해 4월 불기소 처분을 내렸다.
특검은 부천지청 지휘부가 당시 추가 법리 검토를 요구한 문지석 전 부장검사(현 수원고검 검사)의 의견을 묵살해 그의 정당한 수사 권리를 침해했다고 판단했다. 엄 전 지청장의 위증 혐의와 관련해선 지난해 10월 국정감사에서 ‘문 전 부장검사가 무혐의 처분에 동의했다’고 한 발언 등이 사실과 다르다고 판단한 것으로 전해졌다.
엄 전 지청장 측은 이에 강하게 반발했다. 엄 전 지청장은 지난달 27일 기자회견을 열고 “특검이 법리와 증거를 무시하고 기소를 했다”며 “주임검사도 무혐의가 옳다고 생각했고, 제가 사건을 왜곡할 동기도 없는데 어떻게 죄가 되냐”고 항변했다.
엄 전 지청장은 위증 혐의에 대해서도 지난달 26일 특검에 의견서를 제출해 “쿠팡 퇴직금 사건을 정리하기 위해 김 전 차장검사와 문 전 부장검사의 의견을 들어보고자 회의를 했다”며 “문 전 부장검사가 (쿠팡 측의) 고의를 인정하기 어렵다고 동의한 장면을 생생히 기억한다”고 밝혔다. 국회에서의 발언이 위증이 아니라는 취지다.
수사기간 종료를 5일 남긴 특검은 쿠팡 퇴직금 미지급 사건과 불기소 외압 의혹의 핵심 피의자를 모두 재판에 넘긴 상태다. 앞서 특검은 2월 3일 엄성환 전 쿠팡풀필먼트서비스 대표이사 등 전현직 임원을 근로자퇴직급여보장법 위반 혐의로 재판에 넘겼다.
반면 특검은 관봉권 띠지 분실 의혹의 주요 피의자 처분을 두고 여전히 고심 중이다. 관봉권 띠지 분실 의혹은 서울남부지검이 2024년 12월 건진법사 전성배씨의 자택에서 1억6500만원을 압수했으나 5000만원에 붙어 있던 관봉권 띠지와 스티커를 분실했다는 내용이다.
특검은 검찰이 의도적으로 띠지를 분실했는지 여부를 조사해왔다. 당시 수사 라인에 있던 이희동 전 남부지검 1차장(현 부산고검 검사)과 최재현 전 남부지검 검사(현 서울중앙지검 검사), 압수물을 관리했던 남경민·김정민 수사관 등이 피의자 신분으로 조사를 받았다. 특검은 수사 기간 종료까지 관련 수사를 이어간다는 방침이다.
