‘완전체’ WBC 대표팀, 오사카서 최종 담금질

류지현 야구대표팀 감독이 1일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 공식훈련에서 선수들을 지도하고 있다. 연합뉴스

월드베이스볼클래식(WBC) 한국 대표팀이 일본 오사카에서 마지막 담금질에 들어갔다.

완전체로 치르는 평가전을 통해 전력을 점검한다. 본선 일정을 고려한 마운드 구상과 타격 감각 유지가 핵심 과제로 꼽힌다.