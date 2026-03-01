‘완전체’ WBC 대표팀, 오사카서 최종 담금질
월드베이스볼클래식(WBC) 한국 대표팀이 일본 오사카에서 마지막 담금질에 들어갔다. 대회 개막을 사흘 앞두고 완전체로 치르는 평가전을 통해 전력을 점검한다. 본선 일정을 고려한 마운드 구상과 타격 감각 유지가 핵심 과제로 꼽힌다.
류지현 감독이 이끄는 대표팀은 1일 오사카 교세라돔에서 약 2시간 동안 공식 훈련을 소화했다. 1월 사이판 1차 전지훈련과 지난달 오키나와 2차 훈련을 거친 대표팀은 이날 미국 메이저리그(MLB) 소속 선수 6명이 모두 합류한 완전체를 처음으로 선보였다. 류 감독은 빅리거 선수들의 몸 상태와 마음가짐에 대한 기대감을 드러냈다.
대표팀은 2일부터 이틀 동안 일본 프로야구(NPB) 한신 타이거스, 오릭스 버팔로스와 WBC 조직위원회에서 지정한 공식 연습경기를 치른다. 두 차례 모의고사에서 류 감독의 투수 운용에 시선이 쏠린다. 평가전 뒤 하루 휴식을 갖고 곧바로 5일 체코와 첫 경기에 나선다. 이어 7일 일본전, 8일 대만전이 예정돼 있어 선발 로테이션과 불펜 활용 전략이 중요하다. 류 감독은 2일 한신전 선발로 곽빈(두산 베어스)을 예고했지만 이후 등판 순서와 3일 선발 투수는 공개하기 어렵다는 입장을 밝혔다.
본궤도에 오른 타자들의 타격감 관리도 관건이다. 대표팀은 오키나와에서 KBO리그 구단들과 치른 5차례 연습경기에서 팀 타율 0.361를 기록했다. NC 다이노스 김주원이 타율 0.615(13타수 8안타)로 가장 뜨거웠고, 문보경(LG 트윈스)도 0.538(13타수 7안타)로 불방망이를 휘둘렀다. 안현민(KT 위즈)은 만루홈런을 포함해 홈런 2개를 터뜨렸고, 김도영(KIA 타이거즈)도 마지막 경기에서 담장을 넘기며 장타력을 끌어올렸다.
KBO리그와 다른 대회 규정을 점검할 마지막 기회이기도 하다. 이번 WBC에선 주자가 없을 때 15초, 있을 때 18초 안에 투구하지 않으면 투수에게 볼이 선언된다. 리그 기준보다 5~7초 짧다. 자동 투구판정시스템(ABS)이 아닌 인간 심판의 볼 판정이 적용되는 점도 변수로 거론된다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
