“봄은 언제나 유관순 선배의 함성과 함께 찾아옵니다”
“봄은 언제나 유관순 선배님의 함성과 함께 찾아옵니다. 마음껏 배우고, 꿈꾸고, 사랑하는 지금 우리의 모든 순간은 107년 전 선배님의 희생이 피워낸 꽃입니다.”
이화여고 3학년 홍윤진양이 1일 서울 종로구 보신각에서 유관순 열사에게 ‘후배의 편지’를 띄웠다. 3·1 운동 107주년을 맞아서다. 홍양은 “밝은 미래를 꿈꿨을 선배님의 맑은 눈망울이 그려진다”며 떨리는 목소리로 편지를 천천히 읽어 내려갔다.
유 열사는 1919년 3·1 운동 참여 후 서대문형무소에 투옥돼 모진 고문 끝에 순국했다. 당시 이화학당(현 이화여고) 학생이었다. 홍양의 학교 선배인 것이다.
홍양은 “조국의 새 아침을 꿈꾸던 선배님의 울림이 닿았을 이곳 보신각에서 그날의 간절함을 가슴에 새긴다”고 말했다. 그러면서 “선배님께서 걸어가신 정의와 자유를 향한 발걸음이 저희에게도 이정표가 돼 주고 있다”며 “목숨 바쳐 수호하신 평화의 가치를 잊지 않고 저희 삶으로 이어가겠다”고 다짐했다.
편지는 미래 세대를 위한 현세대의 각오이기도 했다. 행사 사회를 맡은 중앙고 3학년 최현서군은 “당시 학생들의 외침이 (일제강점기 내내) 독립의 희망이 됐듯 오늘 편지가 평화와 화합의 메시지로 미래에 전달되길 바란다”고 밝혔다. 시민 김채영(41)씨는 “아이들을 위해 우리가 지켜야 할 가치가 무엇인지 생각해 본 계기가 됐다”고 말했다.
편지 낭독은 ‘제107주년 3·1절 기념 타종 행사’의 일환이었다. 10대 학생, 독립 유공자 후손 9인, 오세훈 서울시장, 최호정 서울시의회 의장, 시민 등 200여명이 행사에 참여했다. 올해 행사는 10대 학생들이 주축이 됐다. 107년 전 만세 함성이 현재로 이어져 꽃피우고 있다는 희망을 담은 것이다.
보신각 타종에는 애국지사 김상권 선생의 자녀 김순희씨, 권기수 선생의 손자녀 권오철씨 등 독립 유공자 후손과 오 시장, 최 의장 등 12명이 나섰다. 이들은 3개 조로 나눠 11번씩 종을 33번 울렸다. 33번의 타종은 새로운 시작을 알리는 여명의 종소리를 의미한다. 조선시대에 오전 4시 사대문 개방을 알리고자 쇠북을 33번 쳤던 ‘파루’에서 따왔다.
서울시 명예시장인 배우 고두심씨와 신현준씨는 타종에 맞춰 3·1 독립선언서를 낭독했다. “저 앞의 밝은 빛을 향해 힘차게 나아가자”는 이들의 외침에 시민들은 박수로 화답했다. 이후 200여명의 참가자가 모두 함께 만세삼창한 뒤 3·1절 노래를 불렀다. 오 시장은 “순국선열들의 숭고한 희생 정신을 기릴 수 있었다”고 밝혔다.
