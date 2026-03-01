피자가 예고한 美·이란 충돌…이번에도 적중한 ‘펜타곤 피자지수’

펜타곤 피자 지수는 미국 국방부(펜타곤) 인근 피자 매장의 주문량 변화를 통해 국제 분쟁 상황을 가늠하는 온라인상의 비공식 지표다.

앞서 지난 22일에도 ‘펜타곤 피자 지수’가 눈에 띄게 상승했다. 국방부에서 약 3.7㎞ 떨어진 파파존스 매장의 이용량은 평소보다 약 10배 이상 늘었고 인근 도미노피자 역시 큰 폭의 증가세를 보였다.

28일 영상 연설을 통해 미군이 이란을 상대로 본격적인 군사 행동에 돌입했다고 발표했다. 그는 이란의 핵 개발 재개 움직임을 이유로 무력 사용을 정당화했다.

과거 냉전 시절부터 회자돼 온 비공식 관측에 가깝다. 군사 긴장이 높아지면 국방 기관 주변 음식점의 야식 주문이 급증한다는 가설에서 출발했다. 실제로 1991년 걸프전과 1989년 미국의 파나마 침공 당시에도 펜타곤 인근 피자 주문이 크게 늘었다는 사례가 있지만 인과관계가 공식적으로 검증된 바는 없다.