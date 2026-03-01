피자가 예고한 美·이란 충돌…이번에도 적중한 ‘펜타곤 피자지수’
미국과 이스라엘이 지난달 28일(현지시간) 이란을 겨냥한 대규모 군사 행동에 돌입한 가운데 이른바 ‘펜타곤 피자 지수’가 이번에도 적중했다는 반응이 온라인에서 나오고 있다. 펜타곤 피자 지수는 미국 국방부(펜타곤) 인근 피자 매장의 주문량 변화를 통해 국제 분쟁 상황을 가늠하는 온라인상의 비공식 지표다.
1일 소셜미디어에서는 최근 펜타곤 인근 피자 매장의 실시간 이용 데이터를 분석한 자료가 화제로 떠올랐다. ‘펜타곤 피자 리포트(PPR)’ 엑스(X) 계정은 “펜타곤에서 가장 가까운 피자 가게 ‘피자토 피자’ 매장의 주문이 동부시간 28일 새벽 1시 전후 증가했다”는 자료를 공유했다. 이 계정은 통상 이 시간대에는 대기 주문이 없었지만 당시에는 평소보다 주문이 몰렸다는 설명을 덧붙였다.
미국의 군사 행동 직전인 27일에도 펜타곤 인근 매장의 피자 주문량이 급증한 것으로 나타났다. 앞서 지난 22일에도 ‘펜타곤 피자 지수’가 눈에 띄게 상승했다. 국방부에서 약 3.7㎞ 떨어진 파파존스 매장의 이용량은 평소보다 약 10배 이상 늘었고 인근 도미노피자 역시 큰 폭의 증가세를 보였다.
이 같은 움직임을 두고 ‘도우콘 레벨 4’라는 표현까지 나왔다. 군사 경계 단계인 ‘데프콘’과 피자 반죽 ‘도우’를 합쳐 만든 우스개 표현이다. 군과 정보기관 직원들이 비상근무에 들어가면서 야식 주문이 늘어난 것으로 해석된다는 것이다.
공교롭게도 도널드 트럼프 미국 대통령은 28일 영상 연설을 통해 미군이 이란을 상대로 본격적인 군사 행동에 돌입했다고 발표했다. 그는 이란의 핵 개발 재개 움직임을 이유로 무력 사용을 정당화했다.
이런 이유로 온라인에서는 ‘피자 지수’가 이번에도 군사 행동의 사전 징후였다는 평가가 나왔다. 다만 이 지표는 과거 냉전 시절부터 회자돼 온 비공식 관측에 가깝다. 군사 긴장이 높아지면 국방 기관 주변 음식점의 야식 주문이 급증한다는 가설에서 출발했다. 실제로 1991년 걸프전과 1989년 미국의 파나마 침공 당시에도 펜타곤 인근 피자 주문이 크게 늘었다는 사례가 있지만 인과관계가 공식적으로 검증된 바는 없다.
최근 피트 헤그세스 미 국방장관은 인터뷰에서 PPR 계정을 알고 있다면서 정보 혼선을 주려고 일부러 대량 주문하는 상황도 상상해 본 적이 있다는 농담을 하기도 했다.
해당 데이터를 추적하는 계정은 구글 지도의 혼잡도 정보를 기반으로 방문 패턴 변화를 분석하는 방식으로 운영되는 것으로 알려졌다. 정확한 주문 수량은 확인할 수 없지만 특정 시점의 급격한 이용 증가 등은 포착 가능하다는 설명이다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
