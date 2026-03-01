28점 이현중 빛바랜 분전…‘마줄스호’ 韓농구, 월드컵 예선 2연패
한국 농구 대표팀이 농구월드컵 아시아 예선에서 2연승 후 2연패를 당하며 위기를 맞았다. 대표팀 사상 최초의 외국인 사령탑 니콜라이스 마줄스 감독은 대만과 일본에 내리 져 첫 승 기회를 다음으로 미뤘다. 한국은 마줄스 감독 데뷔 후 2경기에서 외곽포 위주의 단조로운 공격으로 맞서다 모두 쓴잔을 들이켰다.
한국은 1일(한국시간) 일본 오키나와 아레나에서 열린 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구월드컵 아시아 예선 1라운드 B조 4차전 일본과의 경기에서 72대 78로 졌다. 이로써 한국은 2승 2패로 B조 2위에 머물렀고, 3승 1패가 된 일본이 다시 조 선두로 올라섰다. 한국은 지난해 12월 프로농구 서울 SK를 이끄는 전희철 감독이 임시 사령탑을 맡아 중국전 2연승을 장식했다. 하지만 마줄스 감독이 지휘봉을 잡은 지난달 26일 대만전(65대 77 패배)에 이어 일본전까지 내주며 연패 수렁에 빠졌다.
한국은 에이스 이현중(나가사키 벨카)이 28점 11리바운드의 더블더블 활약으로 분전했다. 유기상(창원 LG)과 안영준(SK)이 각각 11점, 10점씩을 보탰지만 높이의 열세를 이겨내지 못했다. 리바운드 28개에 그친 한국은 41개를 걷어낸 일본에 공중전에서 크게 밀렸다. 일본은 208㎝의 귀화 센터 조시 호킨슨이 24점 7리바운드, 미국프로농구(NBA) 출신인 206㎝의 장신 포워드 와타나베 유타가 15점 7리바운드로 펄펄 날았다.
한국은 전반까지 일본에 38-42로 밀렸다. 197㎝의 빅맨 이승현(울산 현대모비스)이 골밑 수비로 고군분투했으나 홀로 일본의 장신 선수들을 당해내기 어려웠다. 다행히 3쿼터 들어 유기상과 이현중의 연속 득점을 앞세워 1점 차로 역전하며 경기를 접전 양상으로 끌고 갔다.
한국은 4쿼터 초반 이현중이 거리를 가리지 않는 3점포를 연달아 꽂으며 점수 차를 벌렸다. 그러나 경기 막판 호킨슨과 와타나베가 느슨해진 한국의 골밑을 휘저으며 다시 일본이 리드를 가져갔다. 한국은 종료 5.6초 전 유기상이 추격의 3점슛을 터뜨렸지만 남은 시간이 부족했다.
