국힘 필리버스터 중단에 정청래 “TK통합 당론부터 결정하라”
정청래 더불어민주당 대표는 1일 국민의힘이 국회 본회의에서 필리버스터(무제한 토론)를 중단하며 대구·경북(TK) 행정통합특별법안 처리를 요구한 데 대해 “누구에게 들으면 찬성이고 누구 이야기를 들으면 반대인 상황에서 대구·경북 통합을 추진할 수 있겠나”라고 말했다.
정 대표는 이날 충남 천안시 유관순열사기념관 앞에서 기자들과 만나 “대구·경북 통합 문제에 대해 국민의힘이 찬성한다면 민주당도 반대할 이유가 없었다. 국민의힘 내에서 분열이 일어나고 내홍이 벌어지고 찬성과 반대가 오락가락하지 않나”라며 이같이 밝혔다.
정 대표는 “국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표에게 분명히 말한다”라며 “국민의힘은 대구·경북 통합에 찬성인가 반대인가. 찬성이든 반대든 먼저 한목소리로 당론을 결정해주실 것을 부탁드린다”라고 말했다.
민주당은 국민의힘 대구·경북 통합특별법 처리 요구에 “국민의힘이 먼저 당론을 정하라”고 요구한 상태다.
한병도 민주당 원내대표도 송 원내대표가 대구·경북 통합특별법 처리를 촉구하며 필리버스터를 중단하겠다고 하자 “(국민의힘이 당론을 정하기 전엔 처리할 수 없다는) 입장에 큰 변화가 없다”고 밝혔다. 한 원내대표는 이날 오후 국회에서 기자들을 만나 “(대구)시의회 의장단이 (통합특별법에 대한) 반대 의사를 표명해서 (법안 통과가) 안 됐다”며 이같이 말했다. 한 원내대표는 “시의회 의장단의 반대는 반대가 아닌가”라며 “그게 말이냐 막걸리냐. 대체 무슨 말인지 모르겠다”고 지적했다.
앞서 송 원내대표는 국회에서 기자간담회를 열어 “민주당이 대구·경북 통합법 처리를 위한 국회 법제사법위원회 개최를 거부하는 상황을 타개하기 위해 오늘 국민의힘은 현 시간부로 필리버스터를 중단할 것을 결정했다”고 밝혔다. 송 원내대표는 “(추미애 법사위원장이) 필리버스터 때문에 법사위를 열지 못한다고 주장하니, 아무런 근거 없는 주장임을 알지만 필리버스터를 중단하고 대구·경북 통합특별법 처리를 위한 법사위 개최에 시간적 여유를 드리기로 결정했다”고 말했다.
국민의힘은 애초 민주당 주도로 상법 개정안, 사법개혁 법안, 전남·광주 통합특별법, 지방자치법 개정안, 아동수당법 개정안 등을 처리하려는 데 반발하며 7박 8일간 필리버스터를 진행 중이었다.
하지만 국회 법제사법위원회에서 자당의 반대 속에 국회 본회의에 부의되지 못한 대구·경북 통합특별법의 처리를 민주당에 요구하며 이날 필리버스터를 전면 중단했다.
