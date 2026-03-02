與, 정부 우려에도 노동 수사서 ‘검사 배제’ 강행…현장선 ‘수사공백 현실화’ 우려
관련법 법사위 통과…본회의만 남겨
“노동감독관 수사 역량 강화해야”
‘검찰 수사권 박탈’을 추진 중인 여당이 정부의 계속된 우려 표명에도 검사의 근로감독관 수사지휘권 폐지를 강행했다. 지난 23일 관련 법안이 국회 법제사법위원회를 통과하면서 최종 관문인 본회의만 남기게 됐다. 현장에선 노동사건 수사에 공백이 생길 수 있다는 정부의 우려가 현실화할 수 있다는 지적이 나온다.
2일 국회 회의록에 따르면 지난 23일 열린 법사위 전체회의에서 더불어민주당 의원들은 ‘노동감독관(근로감독관 새 이름) 직무집행법안’ 제정안을 심사하면서 노동 관련 사안에 검사를 수사 주체로 적시해 두는 것을 문제 삼았다. 법안 제24조에는 ‘노동관계 법령에 대한 수사는 검사와 중앙노동감독관이 전담해 수행한다’는 문구가 담겨 있었다.
법사위 여당 간사인 김용민 의원은 “수사와 기소를 명확하게 분리하면서 검찰을 폐지하는 체계를 잡았는데 왜 노동부만 새로 만드는 법에 검사를 수사 주체로 남겨 두느냐”며 “중앙노동감독관만 남기고 검사 문구는 삭제하는 것이 맞다”고 말했다. 결국 추미애 법사위원장이 ‘검사’를 삭제한 노동감독관 직무집행법안을 표결에 부쳤고 재석 위원 15명 가운데 10명의 찬성으로 가결됐다.
줄곧 우려를 표한 정부는 이날 법안이 통과될 때도 일관된 의견을 냈다. 고용노동부는 현행법상 근로감독관의 수사를 지휘하게 돼 있는 검사를 배제한 채 노동감독관법을 도입했다가 검찰개혁 관련 법률 개정에 변수가 생기면 노동사건 수사에 공백이 발생할 수 있다고 지적했다. 김영훈 노동부 장관은 “검찰개혁을 구성하는 형사소송법, 공소청법, 사법경찰관직무법 등 개정이 확정되지 않은 상태”라며 “세상일은 어떻게 될지 모른다”고 말했다.
법무부 역시 법사위에 제출한 자료에서 지방노동감독관의 수사업무와 관련해 중앙정부 소속 검사의 지휘·감독 체계가 유지될 필요가 있다는 견해를 제시했다. 국제노동기구(ILO) 협약을 근거로 노동감독이 중앙기관의 감독·관리 아래 이뤄져야 한다는 점을 강조하며 수사 과정에서 검사의 관여를 전면적으로 배제하는 방식에는 신중해야 한다고 주장했다.
그럼에도 여당이 근로감독관의 수사 과정에서 검사의 지휘·관여를 배제하겠다는 방향을 분명히 한 만큼 향후 법안이 본격 시행되면 노동부 소속 감독관들은 독자적으로 수사를 진행한 뒤 사건을 송치하고, 검사는 기소 여부만 판단하는 구조로 전환될 전망이다. 이를 통해 중대재해처벌법, 산업재해, 임금체불 등 사건의 처리 속도가 빨라질 것이라는 기대도 있지만, 감독관들의 형사법 전문성과 수사 역량을 어떻게 보완할 것인지는 과제로 남는다.
한 노동부 지방관서 관계자는 “검사 지휘에 대한 의존이 오랫동안 이어져 온 만큼 노동감독관의 수사 역량을 자체적으로 강화하지 않으면 현장에서 또 다른 혼선이 생길 수 있다”고 말했다.
