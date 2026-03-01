‘국대 에이스’ 오수민, LET투어 포드 위민스 NSW 오픈 준우승…“세계무대서 좋은 성적 보이겠다”
마지막 2개홀서 2타 잃어 1타차 분루 삼켜
국가대표 오수민이 유럽여자프로골프(LET)투어에서 준우승했다.
오수민은 1일 호주 뉴사우스웨일스주 울런공GC에서 열린 포드 위민스 NSW 오픈(총상금 60만 호주달러)에서 열린 대회 마지막날 6언더파를 쳐 최종 합계 15언더파로 준우승을 차지했다.
오수민은 마지막날 4개홀을 남긴 상태에서 2타차 단독 선두에 자리하며 우승이 기대됐으나 마지막 3개홀에서 2타를 잃어 1타 차 준우승으로 대회를 마무리했다. 대회 우승은 어게이더 레이슨(프랑스)가 차지했다.
오수민은 “대회 내내 집중력을 유지하려고 노력했는데 좋은 결과로 이어져 기쁘다”며 “우승을 하지 못해 아쉽지만 이번 경험을 바탕으로 더 성장해 세계 무대에서 꾸준히 좋은 모습을 보여드리고 싶다”고 소감을 밝혔다.
2008년생인 오수민은 가공할만한 장타력을 앞세운 공격적인 플레이 스타일로 국내외 대회에서 두각을 나타낸 유망주다. 2024년 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈에서 3위에 입상하며 돌풍을 일으킨 바 있다.
