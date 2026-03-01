‘국대 에이스’ 오수민, LET투어 포드 위민스 NSW 오픈 준우승…“세계무대서 좋은 성적 보이겠다”

마지막 2개홀서 2타 잃어 1타차 분루 삼켜

1일 호주 뉴사우스웨일스주 울런공GC에서 열린 LET 포드 위민스 NSW 오픈에서 준우승을 차지한 오수민. 프레인스포츠

2008년생인 오수민은 가공할만한 장타력을 앞세운 공격적인 플레이 스타일로 국내외 대회에서 두각을 나타낸 유망주다. 2024년

하나금융그룹 싱가포르 여자오픈에서 3위에 입상하며 돌풍을 일으킨 바 있다.