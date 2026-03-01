체납자 코인 ‘마스터키’ 노출…국세청 사과·정부 실태 점검
국세청이 최근 고액 체납자 압수수색 성과를 홍보하다가 실수로 가상자산 비밀번호를 노출해 코인이 유출된 사태에 대해 고개를 숙였다.
국세청은 1일 언론에 배포한 메시지를 통해 “지난달 26일 체납자 현장 수색 성과를 브리핑하는 과정에서 체납자의 가상자산 정보가 유출되는 사고가 발생했다”며 “국민 여러분께 깊이 사과드린다”고 밝혔다.
이어 “이번 사고는 국민께 더 생생한 정보를 전달하려던 중 가상자산 민감정보가 포함된 사실을 인지하지 못하고 원본사진을 부주의하게 언론에 제공한 결과 발생한 것으로, 변명의 여지 없이 국세청의 잘못”이라며 과실을 공식 인정했다.
앞서 국세청은 체납자의 가상자산이 담긴 ‘콜드월렛(오프라인 지갑)’ USB 4개를 압류했다며 관련 사진을 배포했다.
하지만 이 과정에서 지갑의 마스터키 격인 ‘니모닉 코드(영단어로 이뤄진 복구 비밀번호)’를 모자이크 처리 없이 그대로 노출해 누군가 코인을 탈취해 가는 초유의 사태가 벌어졌다.
현재 국세청은 유출 사실을 인지한 즉시 자체 추적 프로그램을 가동하고 경찰청에 수사를 의뢰해 자산 회수에 총력을 기울이고 있다. 사건을 접수한 경찰은 지난달 27일부터 코인 흐름을 분석하며 탈취범을 쫓는 내사에 착수했다.
국세청은 재발 방지를 위해 외부 기관의 보안 체계 진단을 받고 대외 자료 공개 시 내부 통제를 강화하기로 했다. 또한 가상자산 압류부터 매각까지 전 과정의 매뉴얼을 재정비하고 직원 보안 교육을 대폭 강화할 방침이다.
주무 부처인 재정경제부도 사태 수습에 나섰다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 “정부는 금융위원회·금융감독원 등 관계기관과 체납자로부터 압류 등으로 보유·관리하고 있는 정부·공공기관의 디지털자산 현황 및 관리 실태를 점검하겠다”고 적었다.
구 부총리는 또 “디지털 자산 보안 관리 강화 등 재발 방지 방안을 조속히 마련·시행하겠다”고 약속하며, 정부가 법 집행 과정에서 압류한 것 외에 별도로 보유 중인 디지털 자산은 없다고 선을 그었다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
