5민랩, ‘스매시 레전드’ 통해 ‘템빨용사’ 사전예약 진행
크래프톤의 크리에이티브 스튜디오인 5민랩은 자사 실시간 PvP 액션 게임 ‘스매시 레전드’에서 신작 모바일 게임 ‘템빨용사’ 사전예약 이벤트를 오는 7일까지 진행한다고 밝혔다.
이번 이벤트는 ‘스매시 레전드’ 게임 내 이벤트 탭을 통해 참여할 수 있다. 참여자 전원에게 다양한 인게임 보상이 지급된다.
특히 템빨용사 아이콘 2종은 이번 사전예약 이벤트를 통해서만 획득할 수 있는 신규 아이콘이다. 참여 이용자에게 한정 제공된다. 또한 템빨용사 누적 사전예약자 수에 따라 추가 보상을 지급한다.
템빨용사는 아이템 배치 전략에 따라 전투 결과가 달라지는 가방 기반 로그라이크 수집형 전략 RPG다. 오는 4월 한국과 대만에 선 출시하고 5월에는 미국과 일본에서 서비스를 시작한다. 사전예약은 한국, 대만, 미국, 일본 등 4개 국가에서 동시에 진행 중이다.
템빨용사 사전예약은 구글 플레이 스토어와 애플 앱스토어에서 참여할 수 있다. 사전예약을 통해 게임의 최신 정보를 먼저 확인할 수 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
