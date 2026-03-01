넷마블 ‘왕좌의 게임: 킹스로드’, 유저 초청 시연회
넷마블은 신작 액션 어드벤처 RPG ‘왕좌의 게임: 킹스로드’(개발사 넷마블네오)의 국내 및 아시아 지역 출시를 앞두고 유저 초청 시연회 ‘The First’ 참가자를 모집한다
시연회는 오는 21일과 22일 넷마블 사옥 지타워에서 양일간 진행한다. 참가자들은 원하는 날짜를 선택해 시연회에 신청할 수 있다. 참가 신청은 왕좌의 게임: 킹스로드 공식 브랜드사이트에서 진행 가능하다. 설문 제출 이후 추첨을 통해 당첨자를 안내한다.
시연회 참가자들에게는 왕좌의 게임: 킹스로드 특별 굿즈 세트를 증정할 예정이다.
왕좌의 게임: 킹스로드는 에미상, 골든글로브상을 수상한 HBO의 ‘왕좌의 게임’ 시리즈의 시즌4를 배경으로 개발 중인 오픈월드 액션 RPG다. 넷마블이 워너브라더스 인터랙티브 엔터테인먼트 산하 HBO의 공식 라이선스를 획득해 제작 중이다. 철저한 고증을 바탕으로 원작의 세계관과 캐릭터 등을 고퀄리티로 구현한다.
넷마블은 지난 24일부터 왕좌의 게임: 킹스로드의 사전등록을 진행 중이다. PC 사전등록을 진행한 이용자에게 보상을 제공한다.
