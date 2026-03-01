[속보] 국민의힘, 필리버스터 중단 선언…“대구·경북 통합법 처리해야”
국민의힘이 대구·경북(TK) 행정통합 특별법의 조속한 처리를 위해 진행 중이던 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적 의사진행 방해)를 전격 중단하기로 했다. 더불어민주당의 협조를 이끌어내고 법안 통과의 물꼬를 트기 위한 압박성 결단으로 풀이된다.
송언석 국민의힘 원내대표는 1일 국회에서 기자간담회를 열고 이 같은 방침을 공식 발표했다.
송 원내대표는 “민주당이 대구·경북 통합법 처리를 위한 국회 법제사법위원회 개최를 거부하는 상황을 타개하기 위해 오늘 국민의힘은 현 시간부로 필리버스터를 중단할 것을 결정했다”고 밝혔다.
여당의 이번 조치는 야당이 필리버스터를 핑계로 법사위를 가동하지 않고 있다는 판단에 따른 것으로 보인다.
송 원내대표는 “(민주당이) 필리버스터 때문에 법사위를 열지 못한다고 주장이 아무런 근거 없는 주장임을 알지만, 필리버스터를 중단하고 대구·경북 통합법을 처리하기 위한 법사위 개최에 시간적 여유를 드리기로 결정했다”고 설명하며 공을 민주당으로 넘겼다.
끝으로 그는 야당을 향해 조건 없는 법안 처리에 나설 것을 강하게 요구했다. 송 원내대표는 “민주당은 더는 궁색한 핑계를 대지 말고 즉시 법사위를 개최해 대구·경북 통합법을 의결하라”고 거듭 촉구했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
