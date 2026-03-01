자격 미달인데도 임기제 공무원 합격… 부산 동구 감사 24건 적발
면접점수 누락·외부위원 배제
취득세 추가징수·공사정산 부실
승강기·어린이구역 관리 허술
부산 동구가 부산시 종합감사에서 인사 채용·세금 부과·공사 정산·안전 관리 등 전 분야에 걸쳐 24건의 위법·부당 사례가 적발됐다. 인사·재정·안전 전반에서 관리 부실이 반복적으로 드러났다는 점에서 조직 운영 시스템 전반에 대한 점검이 불가피하다는 지적이 나온다.
부산시 감사위원회가 1일 공개한 감사보고서에 따르면 이번 종합감사는 지난해 9월 4일부터 17일까지 10일간 감사 인원 9명을 투입해 2021년 3월부터 지난해 9월까지 동구가 추진한 업무 전반을 대상으로 시행했다.
시 감사위원회는 이번 감사로 감사 결과에 따라 시정 7건, 주의 10건, 권고 1건, 통보 6건 등 총 24건을 처분 요구했다. 또 총 88명(훈계 8명, 주의 79명, 기관경고 1명)에 대해 신분상 조치를 요구하고, 3억8135만원의 재정 조치를 내렸다.
가장 두드러진 문제는 인사 분야였다. 기간제 근로자 채용 과정에서 면접 평가점수가 기재되지 않은 채 서명만 날인된 심사표가 확인됐고 불합격자 서류는 보관되지 않았다. 면접 집계표에는 점수 기재 오류가 있었지만, 면밀한 검토 없이 합격자가 결정됐다. 최종 합격자가 채용을 포기했음에도 포기 각서를 받지 않고 내부 검토 없이 다음 순위자를 합격 처리한 사례도 드러났다.
임기제 공무원 채용에서는 더 중대한 위반이 확인됐다. 응시 자격이 없는 지원자를 면접 대상에 포함해 최종 합격시킨 사례가 적발됐고, 외부 위원 없이 내부 위원만으로 심사를 진행하기도 했다. 서류·면접 전형 배점 비율을 공고문에 공개하지 않은 점도 지적됐다. 감사위는 채용 피해자를 구제하는 방안 마련을 통보했다.
계약·회계 분야에서도 부실이 이어졌다. 쓰레기 무단투기 감시카메라 유지보수 용역을 수의계약으로 체결하면서 자격요건을 충족하지 못한 업체와 계약을 맺었다. 해당 업체는 과업지시서에 명시된 고소작업차량을 보유하지 않았음에도 계약이 체결됐고, 실제로는 타 업체 차량을 빌려 용역을 수행한 것으로 확인됐다.
직영 음식점 전문셰프 용역은 상하반기로 나눠 분할 발주해 1인 수의계약을 반복 체결했다. 이에 따라 630여만원의 예산 절감 기회를 상실했다는 지적을 받았다. 사업비의 90%가 인건비였음에도 전문셰프 임금이 3개월간 체납된 사실도 드러났다.
세입 분야에서는 공유수면 매립사업 취득세 산정 과정에서 하수도원인자부담금을 과세표준에 포함하지 않아 1억9767만원의 취득세 추가 징수가 필요한 것으로 나타났다. 오수 발생량 산정 오류로 5457만원이 과소 부과되고 2723만원이 과다 부과되는 등 부과·환급 업무 전반의 허점도 확인됐다.
보건·복지 분야에서는 장애인 이동지원센터 차량이 소수 이용자에게 과도하게 집중적으로 이용된 사실이 드러났다. 일부 이용자는 연 300회 이상 서비스를 이용했고, 동일 이용자가 하루 7회 이상 차량을 이용한 사례도 있었다. 공용차량 7대는 운전원 자택에 주차돼 불필요한 주행거리와 유류비가 발생했고, 센터 차량 1대는 동일 법인 내 다른 복지시설 사업에 상시 제공돼 보조금 목적 외 사용으로 지적됐다.
어린이 식품안전보호구역 관리도 허술했다. 지정된 94개 조리·판매업소 중 27곳이 점검 대상에서 빠졌고, 판매 금지된 고열량·저영양 식품이 학교 매점에서 판매되고 있음에도 ‘이상 없음’으로 점검 처리한 사례가 확인됐다. 14개 보호구역 중 13곳은 안내 표지판 설치 기준을 충족하지 못했다.
건설·안전 분야 역시 반복적 부실이 드러났다. 13개 부서에서 154건의 공사에 대해 하자 정기검사 및 최종검사를 313회 실시하지 않았고, 일부는 하자담보책임기간이 만료된 이후에야 최종 검사를 해 실효성을 상실했다. 설계예산서 작성 및 준공 정산 소홀로 6689만원, 각종 보험료·제경비·안전관리비 미정산으로 1409만원이 과다 지급된 사실도 적발됐다.
승강기 안전관리에서도 안전관리자 미선임 21곳, 안전 검사 불합격 후 기한 내 재검사 미이행 2곳, 책임보험 미가입 95곳에 대해 과태료를 부과하지 않은 것으로 확인됐다.
감사위는 “분야별 지적사항에 대해 분기별로 이행 실태를 점검하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
