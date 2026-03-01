‘4퍼트 더블보기’ 김주형, PGA투어 코그니전트 3R 공동 64위
김주형이 미국프로골프(PGA) 투어 코그니전트 클래식(총상금 960만달러) 3라운드 무빙데이에서 반등에 실패했다.
김주형은 1일(한국시간) 미국 플로리다주 팜비치가든스의 PGA 내셔널 챔피언코스(파71·7223야드)에서 열린 대회 사흘째 3라운드에서 버디 3개를 잡았으나 더블보기 보기 1개와 보기 2개를 범해 1오버파 72타를 쳤다.
중간합계 1오버파 214타를 기록한 김주형은 컷을 통과한 67명 중 공동 64위에 자리했다.
김주형은 1라운드에서 4오버파로 부진했으나 2라운드에서 4타를 줄여 컷을 통과했다. 10번 홀(파5)에서 버디를 잡으며 2라운드 상승세를 이어가던 김주형은 11번 홀(파4)에서 4퍼트로 더블 보기를 범하면스 급격히 흔들렸다.
전반을 2타 잃은 채 마친 김주형은 3번 홀(파5) 버디로 분위기를 반전시켰으나 6번 홀(파4) 보기로 흔들렸다. 하지만 마지막 8번 홀(파4)에서 버디를 잡아 꼴치를 면했다.
리더보드 맨 윗자리는 셰인 라우리(아일랜드)와 오스틴 스머더먼(미국)이 공동으로 꿰찼다. 라우리는 이날 8언더파를 몰아쳐 중간합계 13언더파 200타를 기록했다. 스머더먼은 이날 2타를 줄여 82경기 출전만에 투어 첫 승 기회를 잡았다.
테일러 무어(미국)와 니코 에차바리아(콜롬비아)는 선두에 한 타 뒤진 공동 3위에 자리했다..
LIV 골프를 탈퇴하고 올해 PGA 투어에 복귀한 브룩스 켑카(미국)는 2타를 줄였으나 순위는 전날보다 5계단 하락한 공동 32위(중간합계 4언더파 209타)로 내려 앉았다.
