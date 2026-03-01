美 눈치보기?…中 ‘주권 존중’ 뒤 발언 자제
미국과 이스라엘의 대규모 공습으로 이란의 ‘1인자’ 아야톨라 세예드 알리 하메네이가 사망하는 초유의 사태가 벌어졌지만, 중국 당국은 극도로 말을 아끼며 신중한 행보를 보이고 있다.
미·이스라엘 연합군의 군사 작전은 베이징 시간으로 지난달 28일 오후에 시작돼 1일 오전 하메네이의 사망 소식으로 이어졌다. 그러나 중국 당국은 이날 오전 11시(한국시간 정오)까지 어떠한 공식 논평도 내놓지 않았다.
대신 중국 관영매체들은 푸충 주유엔 중국 대사가 28일(현지시간) 유엔 안보리 긴급회의에서 “이란과 역내 국가들의 주권·안보·영토 보전은 반드시 존중돼야 한다”며 “군사 행동을 즉각 중단하고 대화와 협상으로 돌아가야 한다”고 촉구한 발언을 집중 보도했다.
앞서 중국 외교부도 전날 밤 홈페이지에 “미국과 이스라엘의 이란 군사 타격에 대해 고도로 우려한다”는 짧은 입장문만을 게시했을 뿐, 하메네이 사망 이후 추가 대응은 없는 상태다.
신화통신과 CCTV 등 관영 매체들 역시 미국에 대한 직접적인 비판은 피한 채 외신을 인용한 사실관계 위주의 속보만 쏟아내고 있어 사안의 무게에 비해 이례적으로 신중하다는 평가가 나온다.
전문가들은 중국의 이 같은 태도 변화 이면에 복잡한 전략적 계산이 깔려있다고 분석한다. 중국 원유 수입량의 약 3분의 1이 호르무즈 해협을 지나는 만큼, 중동 정세 불안은 곧 자국의 에너지 안보 위기로 직결된다.
또한 중국은 그간 상하이협력기구(SCO)와 브릭스(BRICS) 등을 통해 이란과 반미 연대를 구축해왔으나, 최근 베네수엘라의 마두로 정권 축출에 이은 이란 공습을 지켜보며 미국의 압도적인 군사력 앞에 외교적 공간을 확보하기 위해 수위 조절에 나섰다는 관측도 제기된다.
곧 예정된 미중 정상회담의 분위기를 깨지 않으려는 의도도 엿보인다. 다만 중국 내 오피니언 리더들을 중심으로는 뼈 있는 지적도 나왔다.
신화통신의 소셜미디어 계정 ‘뉴탄친’은 “트럼프 대통령이 결국 아프가니스탄과 이라크에 이어 더 큰 ‘이란의 수렁’에 빠져들었다”며 이번 사태가 미국 패권 몰락의 신호탄인 ‘워털루 전투’가 될지 지켜봐야 한다고 비판했다.
관변 논객인 후시진 전 환구시보 총편집인은 “미국과 이스라엘의 정보 침투가 이미 이란 전역에 깊숙이 뿌리내렸음을 보여 준다”며 “최고지도자조차 보호하지 못한 이란 지도부 내부에 더 이상 진정으로 안전한 인물은 없다는 사실을 드러낸다”고 짚었다.
한편, 대만은 중국과 대조적으로 기민한 대응에 나섰다. 라이칭더 대만 총통은 페이스북을 통해 “이념이 유사한 국가 및 글로벌 파트너들과 긴밀히 연락과 소통을 유지하고 있다”며 중동 정세 불안이 야기할 에너지·원자재 가격 변동에 대비해 대만 경제와 민생 전반에 걸친 선제적 대응을 지시했다고 밝혔다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사