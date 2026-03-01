“부모 세대 자산 많을수록 자녀 세대 불평등 커져”
박성욱 한국금융연구원 선임연구위원 연구 결과
부모 세대 순자산이 많을수록 자녀 세대 자산 불평등이 확대된다는 연구 결과가 나왔다.
박성욱 한국금융연구원 선임연구위원은 ‘신혼 청년 가구의 자산 격차 발생 요인과 시사점’ 보고서를 1일 발표했다.
보고서는 한국 신혼 청년 가구 순자산 형성에 영향을 미치는 요인이 계층별로 어떻게 다른지 연구하기 위해 1999년부터 2023년까지 연간 노동패널 자료를 실증 분석했다.
신혼 청년 가구가 부모로부터 분가한 지 5년 후 순자산 규모에 영향을 미치는 요인을 초기 순자산, 소득, 자가점유 여부, 수도권 거주 여부, 소득대비 부채 비율, 부모 가구의 순자산으로 분류하고 자산 계층별로 미치는 영향 정도를 나타냈다.
연구에 따르면 자산이 많은 상위층 청년 가구일수록 부모 가구의 순자산 규모가 자산 형성에 미치는 양의 상관관계가 더 컸다. 부모 세대가 쌓아 둔 자산이 많아 자녀 세대 자산 형성에 미치는 영향력이 커질수록 자녀 세대의 자산 불평등 격차가 더 벌어질 수 있다는 의미다.
박 선임연구원은 “이전 세대에 비해 많은 자산을 축적한 1·2차 베이비부머가 은퇴를 하고 자녀 세대가 새로운 가구를 구성할 때 부의 대물림을 통한 불평등의 확대가 심화할 가능성이 있다”고 설명했다.
소득 대비 부채 비율도 신혼 청년 가구 자산 불평등을 심화시켰다. 자산이 적은 하위 20분위 청년 가구에서는 소득 대비 부채 비율이 높을수록 자산 형성에 부정적인 영향을 미쳤지만, 상위 80분위 청년 가구들은 부채 비율이 높을수록 자산 형성에 유리한 양의 상관관계를 가진 것으로 나타났다.
박 선임연구원은 “하위 계층에서는 부채 증가가 원리금 상환 부담을 높여 순자산 형성을 더디게 하지만, 상위계층에서는 부채를 지렛대 삼아 자산을 증식할 기회를 얻기 때문”이라고 진단했다.
자가 점유 여부는 계층 간 불평등 정도를 줄일 수 있는 요인으로 분석됐다. 본인 소유 집에 거주하는 자가 점유가 늘어날수록 전 계층에서 순자산 규모가 확대됐는데, 그 영향은 중간 계층인 50분위 청년 가구에서 가장 크고 상위 계층인 65·80분위 청년 가구에서는 적었다. 청년 가구가 자가를 소유한 경우 중산층일수록 자산 형성에 도움이 되는 정도가 커 상위 계층과 격차를 줄이는 데 도움이 된다는 것이다.
박 선임연구원은 “보유 주택에 실거주하는 자가 점유의 확대는 불평등을 심화시키지 않으면서 청년 가구의 자산 형성에 도움을 준다는 점을 시사한다”며 “청년 가구의 주택 구입 지원 정책이 실거주 요건 하에 이뤄질 필요가 있다”고 지적했다.
